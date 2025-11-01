Olcsó, finom és egészséges – mégis kevesen tudják, milyen jótékony hatásai vannak

Aki még nem vásárolta meg a faragni való tököt, az sem késett el: a standokon még bőven akad belőle. A szőlő, a sütőtök, a szilva és a körte is nagy számban megtalálható a szolnoki piacon, azonban a sokaság között akad egy olyan szuperélelmiszer, amely jótékony hatásaival messze kiemelkedik a többi közül. Legújabb piaci körképünkben ez a vitaminbomba került a fókuszba.

A szolnoki piaci körkép ezúttal is bőséges kínálatról árulkodik

Fotó: Nyitrai Fanni

Piaci körkép Szolnok szívében: a sokaságból kiemelkedik egy szuperélelmiszer

A szolnoki forgatagban járva számos finom és egészséges alapanyag közül válogathatnak a vásárlók, ám a cékla kitűnik ezen sokaságból. Mint kiderült, sokan viszik a haza és készítenek belőle például salátát vagy egyéb ínyencségeket. Skultéti Róberték standján ennek kilós ára 400 forint.

– Gyakran szoktunk céklát vásárolni, salátának elkészítve isteni, de akár sülve is. Amikor a lányom vérszegény volt, rendszeresen adtam neki frissen préselt céklalevet, és alig két hét alatt rendbe is jött – osztotta meg tapasztalatát hírportálunkkal az egyik vásárló.

Az árusok szerint a vásárlók gyakran keresik a céklát

Fotó: Nyitrai Fanni

Miért superfood a cékla? Mutatjuk!

A Házipatika.com szerint a cékla az egyik legegészségesebb zöldségféle, mégis sokan csak savanyúság formájában találkoznak vele. Pedig ennél jóval több rejlik benne, hiszen sütve, salátának, turmixban vagy akár levesként is fogyasztható, és mindegyik változata jótékonyan hat a szervezetre.