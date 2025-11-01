november 1., szombat

Marianna névnap

Galériával és videóval

1 órája

Olcsó, finom és egészséges – mégis kevesen tudják, milyen jótékony hatásai vannak

Címkék#piac#szuperélelmiszer#árak#szolnoki piac

Ismét élettel telt meg a szolnoki vásárcsarnok csütörtökön, ahol az árusok ezúttal is széles választékkal várták a vásárlókat. Legújabb piaci körképünkben megmutatjuk, mely zöldséget érdemes mindenképp beiktatni az étrendbe, hiszen rendszeres fogyasztásával csökkenthető a különböző típusú demenciák kialakulásának kockázata.

Nyitrai Fanni

Aki még nem vásárolta meg a faragni való tököt, az sem késett el: a standokon még bőven akad belőle. A szőlő, a sütőtök, a szilva és a körte is nagy számban megtalálható a szolnoki piacon, azonban a sokaság között akad egy olyan szuperélelmiszer, amely jótékony hatásaival messze kiemelkedik a többi közül. Legújabb piaci körképünkben ez a vitaminbomba került a fókuszba.

szolnoki piaci körkép
A szolnoki piaci körkép ezúttal is bőséges kínálatról árulkodik
Fotó: Nyitrai Fanni

Piaci körkép Szolnok szívében: a sokaságból kiemelkedik egy szuperélelmiszer

A szolnoki forgatagban járva számos finom és egészséges alapanyag közül válogathatnak a vásárlók, ám a cékla kitűnik ezen sokaságból. Mint kiderült, sokan viszik a haza és készítenek belőle például salátát vagy egyéb ínyencségeket. Skultéti Róberték standján ennek kilós ára 400 forint.

– Gyakran szoktunk céklát vásárolni, salátának elkészítve isteni, de akár sülve is. Amikor a lányom vérszegény volt, rendszeresen adtam neki frissen préselt céklalevet, és alig két hét alatt rendbe is jött – osztotta meg tapasztalatát hírportálunkkal az egyik vásárló.

cékla superfood
Az árusok szerint a vásárlók gyakran keresik a céklát
Fotó: Nyitrai Fanni

Miért superfood a cékla? Mutatjuk! 

A Házipatika.com szerint a cékla az egyik legegészségesebb zöldségféle, mégis sokan csak savanyúság formájában találkoznak vele. Pedig ennél jóval több rejlik benne, hiszen sütve, salátának, turmixban vagy akár levesként is fogyasztható, és mindegyik változata jótékonyan hat a szervezetre.

  • Növeli a férfiak libidóját – Mivel a cékla cinkben gazdag, így rendszeres dózisú fogyasztása növeli a libidót és a tesztoszteronszintet. 
  • Csökkenti az Alzheimer-kór kialakulását – A zöldség jótékony hatással bír az agyra. Élénk színe a betanin nevezetű anyagnak köszönhető, amely a kutatások szerint segíthet megakadályozni azon lerakódások kialakulását, amelyek az Alzheimer-kórért felelősek.
  • Támogatja az immunrendszert – Szintén magas cinktartalmának köszönhetően erősíti az immunrendszert, így a szervezet könnyebben küzdi le a fertőzéseket és gyorsabban regenerálódik. 
  • A szívműködés támogatója – Nemcsak a cékla, de a zöldje is tele van káliummal, amely a szívritmus és az idegek szabályozásában kulcsfontosságú. A benne található nitrátnak köszönhetően pedig vérnyomáscsökkentő hatású.

Cékla a piacon

Fotók: Nyitrai Fanni

 

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

A piac sztárja a tányéron: különleges céklás recept otthonra

Ami igazán jó hír, hogy a céklát nem nehéz beiktatni a hétköznapokba. Mindössze 15 perc alatt egy remek majonézes céklasaláta készíthető a megfőtt zöldségből, amely sült húsok mellé kiváló köretként tálalható. 

Ezekkel az árakkal találkozhat a szolnoki piacon

ÁrucikkMinimum árMaximum ár
Cékla389 Ft/kg400 Ft/kg
Burgonya250 Ft/kg350 Ft/kg
Répa300 Ft/kg450 Ft/kg
Hagyma298 Ft/kg350 Ft/kg
Brokkoli1100 Ft/kg1300 Ft/kg
Sütőtök220 Ft/kg250 Ft/kg
Halloween tök220 Ft/kg300 Ft/kg
Karfiol598 Ft/kg640 Ft/kg
Alma300 Ft/kg800 Ft/kg
Szőlő998 Ft/kg1200 Ft/kg

 

