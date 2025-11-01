25 perce
Mikor nyit a Piramis Törökszentmiklóson? Öt új üzlet, közel 40 állás – mutatjuk a menetrendet
Úgy tűnik, minden a tervek szerint halad Törökszentmiklóson. Sőt, a tervezettnél kicsit korábban, már november végén megnyithat az új Piramis Bevásárlóudvar – ám egy nagyon fontos dolog még hátra van: az új üzletekbe munkatársak is kellenek. Mutatjuk, hogy a komplexum öt üzletéből melyikbe lehet jelentkezni, ha valaki épp munkát keres és megvan hozzá a megfelelő képzettsége.
Közel 40 új munkahelyet teremt az az öt népszerű üzlet, amelynek a törökszentmiklósi Piramis Bevásárlóudvar ad otthont november végétől. Ezek közül háromnak már most elérhető álláshirdetése van, amelyre jelentkezhetnek az érdeklődők. A város polgármesterétől azt is megtudtuk, hogy jelen pillanatban hogy áll a beruházás.
Toborozzák az új munkaerőt a Piramis Bevásárlóudvar új üzletei
Júliusban még csak két üzlet volt kulcsrakész állapotban, mostanra azonban szinte minden készen áll a nyitásra a Piramis Bevásárlóudvarban. Már csak az utolsó simítások vannak hátra.
– A beruházó már megkérte a használatbavételi engedélyt, a szakhatósági bejárások lezajlottak, a mélygarázs is elkészült - tudtuk meg Markót Imre polgármestertől, aki azt is elárulta, hogy a JYSK már feltöltötte a polcait, a Rossmann épp a napokban dolgozik ezen. November 5-én a KIK kezdi meg a berendezkedést, majd sorra követi a Sinsay és TEDi.
A berendezkedés mellett azonban van még egy nagyon fontos dolog, ami nélkül nem nyithat meg egyetlen üzlet sem: ez pedig a személyzet. Az öt üzlet közül háromnak megtaláltuk az álláshirdetését, ezekre már most lehet jelentkezni.
Öt ismert üzlet, negyven új munkahely
A TEDi álláshiredetése a profession.hu oldalán érhető el, míg a KIK saját weboldalán hiredeti az üres pozíciót. Mindkét üzlet eladó-pénztáros munkakörbe várja a jelentkezőket, míg a JYSK üzletvezető-helyettes pozícióra keres új kollégát – szintén saját portáljukon meghirdetve. A Rossmann és a Sinsay esetében egyelőre nem találtunk aktív álláshirdetést, de érdemes figyelni, hiszen ezek az üzletek sem nyithatnak meg pánztáros, árufeltöltő, üzletvezető vagy éppen biztonsági őr nélkül. Bár a Rossmann esetében nincs min gondolkodni, hiszen ez az üzlet jelenleg is működik a városban, csak még másik helyszínen.
Régi álom válik valóra a bevásárlóudvarral
A miklósiak számára különleges pillanat lesz a Piramis újranyitása. Közel húsz évig állt félkészen a város szívében a Piramis Center, amely az idők során a város egyik legfájóbb látványává vált. Most azonban végre élet költözik a betonfalak közé: a 2024 júniusában újraindult beruházás a befejezéshez közeledik, és a város lakói heteken belül birtokba vehetik a megújult épületet. Közülük pedig többen is az új üzletek valamelyikének lehet majd az állandó munkatársai.
