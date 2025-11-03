1 órája
A „halálcsík” mítosza – mi az igazság a bőrön futó piros vonalról?
Van egy városi legenda, amit generációk óta suttognak az emberek. Úgy tartják, ha a piros csík a bőrön egyszer elindul a szív felé, és el is éri azt, akkor nincs menekvés. De vajon tényleg egy halálos jelről van szó? Utánajártunk a valóságnak.
Biztosan mindenki hallotta már gyerekkorában, hogy ha megjelenik az a bizonyos piros csík a bőrön, azonnal orvoshoz kell fordulni, mert ha elér a szívhez, halálos is lehet.A történet nem teljesen alaptalan, de a valóság ma már jóval biztatóbb.
Piros csík a bőrön: ezt mondja az orvostudomány
A Házipatika.com szerint a piros csík önmagában nem vérmérgezést jelent, hanem nyirokérgyulladást, amely egy bakteriális fertőzés következtében alakul ki. Kiválthatja csípés, szúrás vagy akár egy kisebb sérülés is. Amennyiben a gyulladás eléri a környező nyirokcsomókat, azok megdagadhatnak vagy begyulladhatnak, és láz is jelentkezhet. A szóban forgó piros csík tehát önmagában nem jelent azonnali vészhelyzetet, de mindenképpen érdemes orvoshoz fordulni, hiszen egy rövid antibiotikum-kúrával a fertőzés általában könnyen megszüntethető.
Ezzel szemben a vérmérgezésnek lehet tünete a nyirokérgyulladás, de a két állapot nem feltétlenül jelentkezik egyszerre. A szepszis többféle formában is megmutatkozhat: gyakori tünete a láz, de előfordulhat alacsony testhőmérséklet, hidegrázás, szapora szívverés, légszomj vagy alacsony vérnyomás is. Emellett jellemző lehet a verejtékezés, kiütések, hányás, hasmenés, sárgaság, esetenként retinavérzés, bágyadtság, gyengeség, súlyosabb esetben pedig eszméletvesztés vagy zavartság is.
Ezért is érdemes orvossal konzultálni a pontos tünetekről, mielőtt teljesen kétségbeesnénk – főleg, ha a fentebb említett tünetek is jelentkeznek. A csík nem a „halál előjele”, ahogyan a városi legenda állítja, hanem egy figyelmeztető jel, amelyet komolyan kell venni, mert a korai felismerés ma már szinte mindig teljes gyógyulást jelent.
