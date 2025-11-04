Alig több mint négy percig tartott a halaszthatatlan ügyben összehívott rendkívüli ülés Jászberényben

Offline élményekkel bővítenék a helyi fiatalok közösségi életét Jászberényben. Ennek érdekében az önkormányzat „Digitális Detox” címmel pályázik a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő által meghirdetett „Kapcsolj ki, kapcsolódj be!” felhívására – erről november 3-án, hétfőn rendkívüli ülésen döntött a képviselő-testület. Mit tartalmaz a „Digitális Detox”?

Indulhat a nagy digitális méregtelenítés Jászberényben? Rendkívüli ülésen döntöttek egy fontos pályázat benyújtásáról

Fotó: Illusztráció / Forrás: Getty Images

Rendkívüli üléssel indult a testület munkája novemberben

Hamar Kata, az önkormányzat ifjúsági referense a tanácskozáson elmondta, hogy a „Digitális Detox” projekt céljai közé tartozik a Kossuth út 58. szám alatt található Ifjúsági Közösségi Színtér népszerűsítése olyan programokkal, melyek a fiatalok közösségi jelenlétét erősítik és személyes fejlődésüket segítik. Szeretnék, ha minél több fiatal bekapcsolódna a helyi közösségi életbe.

A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

– A 2021-ben készült ifjúságkutatás, valamint a 2023-ban elfogadott ifjúsági stratégia egyértelműen rögzíti: a város fiataljai részéről erős igény mutatkozik egy olyan közösségi térre, amely rendszeresen nyitva áll, spontán találkozásokat tesz lehetővé és ahol a fiatalok fejlesztő, kompetenciaalapú programokban vehetnek részt. A Kossuth Lajos utca 58. szám alatt megnyitott ifjúsági közösségi színtér az elmúlt időszakban bizonyította létjogosultságát, ugyanakkor a jelenlegi programkínálat alkalomszerűsége és a korlátozott nyitvatartás nem biztosítja a fiatalok által megfogalmazott szükségletek teljes körű kielégítését – olvasható a pályázat benyújtásáról szóló előterjesztésben. Maximum ötmillió forint támogatás igényelhető, a pályázat benyújtásának határideje 2025. november 5. Ez indokolta a rendkívüli ülés összehívását. Sikeres pályázat esetén heti három alkalommal biztosítják a közösségi tér nyitvatartását, valamint havi minimum négy programelemet szerveznek a fiatalok igényeire szabva.

A progamok négy fő pillér mentén épülnek fel: