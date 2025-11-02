31 perce
6 km/óra a járdán: kire vonatkozik az új szabály, és miért vezették be? A szakértő mindent tisztáz
Nem, nincs semmiféle elírás a címben. Valóban az történt, hogy Szlovákiában sebességkorlátozást vetettek ki a gyalogosokra. Úgy tűnik, hogy aki ezentúl „izomból” sétál, az büntetésre számíthat a szomszédos országban. De honnan jött ez a gondolat és mivel indokolták ezt az elsőre abszurdnak tűnő ötletet?
Szlovákia az első olyan ország, ahol sebességkorlátozást vetettek ki a gyalogosokra. Az új szabály értelmében ezentúl a járdákon közlekedők nem haladhatnak 6 km/óra sebességnél gyorsabban. Ez egyébként már egy kényelmes kocogótempónak mondható, amivel ritkán közlekednek a mindennapokban csak úgy – és mint kiderült: nem csak a gyalogosokra vonatkozik.
Sebességkorlátozást vetettek ki a gyalogosokra – mi ezzel a cél?
A Szlovák Parlament kedden elfogadta, hogy 2026. januárjától a járdákon maximum 6 km/óra sebességgel lehet közlekedni. Ez természetesen kiterjed a kerékpárosokra, rolleresekre, és minden mikromobilitási, vagy sporteszközre, amivel haladni lehet. Meg persze a gyalogosokra is, ami azért – lássuk be – kevésbé életszerű. Nem csak azért, mert egy átlag gyalogos legfeljebb 4-5 km/óra sebességgel halad, hanem mert nehéz elképzelni, hogy egy késésben lévő gyalogos csak azért nem fut a busz után, mert tart attól, hogy ezzel túllépi a megengedett sebességhatárt. Esetleg gyorsan körbenéz, mielőtt sprintelni kezdene, nem lapul-e valamelyik bokorban traffipax... (Bár a diákok számára ez egy remek kifogás lesz a jövőben, ha elkésnek az első óráról.)
Az új szabály a rolleresek és gyalogosok között megszaporodott balesetek miatt született meg, és a javaslatot kidolgozó politikus szerint a gyakorlati haszna abban rejlik, hogy vitás esetekben objektíven meg lehessen állapítani, ki haladt a környezethez képest „túl gyorsan”.
Sokan támadják az új szabályt – de lehet, hogy csak a sorok között kell olvasni
Bár az új szabály célja a járdákon való közlekedés biztonságának növelése, még maga a Szlovák belügyminisztérium sem támogatta. A tárca szerint ugyanis észszerűbb lenne kitiltani az elektromos rollereket a járdákról, mint a gyalogosok és kerékpárosok sebességét korlátozni.
Vadas Attila, a Sprint Autósiskola vezetője szerint azonban ez csak az első lépés és valójában van értelme:
– Itt most arról van szó, hogy a járdán nem lehet 6 km/óra sebességnél gyorsabban közlekedni. Az elég egyértelmű, hogy aki biciklivel hattal akar menni, az eldől, mert ez fizikailag lehetetlen. Elektromos rollerrel pláne. Az is egyértelmű, hogy aki sétál, az kevesebbel fog közlekedni. Tehát itt a kerékpárosokon és a rollereseken van amúgy a hangsúly: a lényeg, hogy egy mindenkire vonatkozó szabállyal valójában ellehetetlenítik a járdán való közlekedést a gyalogosokon kívül mindeki számára – teszi világossá az elsőre abszurdnak tűnő szabály valódi értelmét Vadas Attila, aki egyébként nagyon is helyénvalóak tartja, hiszen a járda a járókelőké, míg a kerékpárosok és a többi közlekedő számára a kerékpáros út használata lenne a megfelelő.
Mi a megoldás a rolleres balesetekre?
Ez egy olyan kérdés, ami valamennyi országban fejtörést okoz, de van, ahol egy huszárvágással elintézték. Vannak városok, ahol egyszerűen tilos az elektromos roller használata – legalábbis a bérelt e-rollereké:
- Madridban 2024. szeptemerében született meg a döntés, hogy az App használatával bérelhető e-rollereket betiltják a városban.
- Melbourne-ben szintén ebben az évben bontottak szerződést a elektromos roller szolgáltatókkal, nem csupán betiltva, de ezzel ellehetetlenítve az eszközök bérlését.
- Prágában 2026. januárjától lesz tilos a városban a megosztott rollerek használata
- Párizs reagált a leggyorsabban: ott már 2023-ban kitiltották a városból a közösségi e-rollereket.
Mindemellett azonban a saját tulajdonú e-rollerekkel szigorúbb szabályok és korlátozások mentén, de továbbra is lehet közlekedni ezekben a városokban.
Hol tart most az elektromos rollerek szabályozása Magyarországon?
A megszaporodott balesetek hazánkban is arra sarkallták a törvényhozókat, hogy szigorúbban lépjenek fel ezekkel a közlekedési eszközökkel szemben. Tervezetből egyelőre több van, mint hatályos szabályokból, de folyamatosan dolgoznak azon, hogy megalkossák a megfelelő kereteket.
Az, hogy mielőbb szüksége van egy átfogó szabályozásra, nap, mint nap bebizonyosodik. Nemrég azonban egy fordított helyzet állt elő, és éppen egy gyalogos az, akit egy rolleressel való "találkozás" óta keres a rendőrség.
Arról, hogy mi van most és mi várható a későbbiekben az elektromos rollerek szabályozásával kapcsolatban, itt gyűjtöttük össze.
