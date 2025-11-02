6 km/óra a járdán: kire vonatkozik az új szabály, és miért vezették be? A szakértő mindent tisztáz

Szlovákia az első olyan ország, ahol sebességkorlátozást vetettek ki a gyalogosokra. Az új szabály értelmében ezentúl a járdákon közlekedők nem haladhatnak 6 km/óra sebességnél gyorsabban. Ez egyébként már egy kényelmes kocogótempónak mondható, amivel ritkán közlekednek a mindennapokban csak úgy – és mint kiderült: nem csak a gyalogosokra vonatkozik.

Szlovákiában sebességkorlátozást vezettek be a gyalogosokra – a szabály azonban sokkal inkább szól a gurulva közlekedőkről, mint a járókelőkről. Hiszen ki szokott 6 km/órával "sétálni"??

Fotó: Illusztráció / Shutterstock

Sebességkorlátozást vetettek ki a gyalogosokra – mi ezzel a cél?

A Szlovák Parlament kedden elfogadta, hogy 2026. januárjától a járdákon maximum 6 km/óra sebességgel lehet közlekedni. Ez természetesen kiterjed a kerékpárosokra, rolleresekre, és minden mikromobilitási, vagy sporteszközre, amivel haladni lehet. Meg persze a gyalogosokra is, ami azért – lássuk be – kevésbé életszerű. Nem csak azért, mert egy átlag gyalogos legfeljebb 4-5 km/óra sebességgel halad, hanem mert nehéz elképzelni, hogy egy késésben lévő gyalogos csak azért nem fut a busz után, mert tart attól, hogy ezzel túllépi a megengedett sebességhatárt. Esetleg gyorsan körbenéz, mielőtt sprintelni kezdene, nem lapul-e valamelyik bokorban traffipax... (Bár a diákok számára ez egy remek kifogás lesz a jövőben, ha elkésnek az első óráról.)

Az új szabály a rolleresek és gyalogosok között megszaporodott balesetek miatt született meg, és a javaslatot kidolgozó politikus szerint a gyakorlati haszna abban rejlik, hogy vitás esetekben objektíven meg lehessen állapítani, ki haladt a környezethez képest „túl gyorsan”.

Sokan támadják az új szabályt – de lehet, hogy csak a sorok között kell olvasni

Bár az új szabály célja a járdákon való közlekedés biztonságának növelése, még maga a Szlovák belügyminisztérium sem támogatta. A tárca szerint ugyanis észszerűbb lenne kitiltani az elektromos rollereket a járdákról, mint a gyalogosok és kerékpárosok sebességét korlátozni.

Vadas Attila, a Sprint Autósiskola vezetője szerint azonban ez csak az első lépés és valójában van értelme:

– Itt most arról van szó, hogy a járdán nem lehet 6 km/óra sebességnél gyorsabban közlekedni. Az elég egyértelmű, hogy aki biciklivel hattal akar menni, az eldől, mert ez fizikailag lehetetlen. Elektromos rollerrel pláne. Az is egyértelmű, hogy aki sétál, az kevesebbel fog közlekedni. Tehát itt a kerékpárosokon és a rollereseken van amúgy a hangsúly: a lényeg, hogy egy mindenkire vonatkozó szabállyal valójában ellehetetlenítik a járdán való közlekedést a gyalogosokon kívül mindeki számára – teszi világossá az elsőre abszurdnak tűnő szabály valódi értelmét Vadas Attila, aki egyébként nagyon is helyénvalóak tartja, hiszen a járda a járókelőké, míg a kerékpárosok és a többi közlekedő számára a kerékpáros út használata lenne a megfelelő.

Mi a megoldás a rolleres balesetekre?

Ez egy olyan kérdés, ami valamennyi országban fejtörést okoz, de van, ahol egy huszárvágással elintézték. Vannak városok, ahol egyszerűen tilos az elektromos roller használata – legalábbis a bérelt e-rollereké:

Madridban 2024. szeptemerében született meg a döntés, hogy az App használatával bérelhető e-rollereket betiltják a városban.

Melbourne-ben szintén ebben az évben bontottak szerződést a elektromos roller szolgáltatókkal, nem csupán betiltva, de ezzel ellehetetlenítve az eszközök bérlését.

Prágában 2026. januárjától lesz tilos a városban a megosztott rollerek használata

Párizs reagált a leggyorsabban: ott már 2023-ban kitiltották a városból a közösségi e-rollereket.

Mindemellett azonban a saját tulajdonú e-rollerekkel szigorúbb szabályok és korlátozások mentén, de továbbra is lehet közlekedni ezekben a városokban.