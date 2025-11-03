november 3., hétfő

Drámai pillanatok

3 órája

Az egyik földön fekvő felnőtt próbált utolsó erejével segítséget kérni, hogy megmentse családját

Címkék#katasztrófavédelem#szén monoxid#Kőteleki Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Tűzoltók és mentők érkeztek egy tiszasülyi házhoz vasárnap éjszaka. Mint kiderült, szén-monoxid miatt lettek rosszul az érintett ingatlanban élők. Szerencsére most nem volt végezetes a halálos gáz jelenléte.

Rimóczi Ágnes

Hárman szenvedtek szén-monoxid-mérgezést Tiszasülyön. Az esettel kapcsolatban – mely szerencsére nem volt végzetes – a szakemberek ismét felhívják a figyelmet: egy szén-monoxid érzékelő életet menthet.

szén-monoxid Tiszasüly
Hárman szenvedtek szén-monoxid-mérgezést Tiszasülyön. Mentők, tűzoltók érkeztek a helyszínre
Forrás: Kőtelek ÖTE Facebook-oldala

– Vasárnap éjszaka egy háromtagú családhoz kaptunk riasztást szén-monoxid mérgezés gyanúja miatt Tiszasülyön – tette közzé a Kőteleki Önkéntes Tűzoltó Egyesület.

Az egyik felnőtt szerencsére segítséget tudott hívni

Amint a szervezet közösségi oldalán olvasható: egységük kiérkezésekor a helyszínre érkező családtagok már kihozták az épületből az ott tartózkodó két felnőttet és egy gyermeket. Ellátásukról a mentőszolgálat munkatársai gondoskodtak.

Amint a kőteleki tűzoltók írták: isteni gondviselésnek köszönhető, hogy az egyik felnőttnek még volt annyi ereje, hogy a földön fekve segítséget hívjon, így nem történt tragédia. A szakemberek hangsúlyozták: nem győzik hangsúlyozni, hogy a szén-monoxid érzékelő életet menthet.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

A jászkiséri és a kőteleki tűzoltók vonultak

Az esetről a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság is beszámolt.

– Három ember lett rosszul szén-monoxid miatt vasárnap Tiszasülyön, a Kossuth Lajos úton. A házban nem volt szén-monoxid-érzékelő. A jászkiséri önkormányzati és a kőteleki önkéntes tűzoltók kiérkezése előtt mindhárom ember elhagyta az épületet. Az egységek méréseket végeztek és kimutatták a halálos gáz jelenlétét – tájékoztatta hírportálunkat Németh Ádám.

A katasztrófavédelmi szóvivő hangsúlyozta: az eset idején két gázkonvektor és egy bojler működött, így a tűzoltók elzárták a gázt az ingatlanban. A három lakót a mentők szén-monoxid-mérgezés gyanújával kórházba szállították.

A szén-monoxid érzékelő életet menthet

Németh Ádám kiemelte: a mérgezés megelőzhető lett volna, ha a házban van szén-monoxid-érzékelő.

– A készülék azonnal jelez, így a bent lévők időben szellőztethettek volna és nem kerülnek kórházba – mutatott rá.

A szén-monoxid-érzékelő elengedhetetlen azokban az ingatlanokban, ahol nyílt égésterű berendezés üzemel. Ezek ugyanis a működésük során a helyiség levegőjét használják, így ha a levegő-utánpótlás nem megfelelő, akkor tökéletlen égés alakul ki, amely szén-monoxid kialakulásához vezet. A katasztrófavédelem az érzékelők pozitív és negatív listájával segít abban, hogy mindenki megfelelően működő készüléket vásárolhasson.

 

