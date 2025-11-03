Igazi hősökre emlékeztek a szolnoki Hetényi Géza Kórházban

A szervadományozás fontosságára hívták fel a figyelmet a vármegyeszékhely Hetényi Géza Kórházában.

Hagyományteremtő céllal gyertyagyújtással emlékeztek az szervadományozókra és az átültetésben dolgozó orvosokra tegnap. Az eseményen részt vett és mécsest gyújtott többek között Piroska Miklós, a Hetényi Géza Kórház főigazgatója és Győri Péter Benjámin esperes is.