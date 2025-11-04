Ezekről a számokról érkeznek a hívások az áldozatokhoz, fel ne vegye, ha önt is keresik!

– Hetente többször is megcsörren a céges mobiltelefonom, pedig ezt a számot értelemszerűen sehol sem regisztráltam. Általában közvélemény-kutatásra hivatkoznak, és az elutasításom ellenére is igyekeznek erőltetni a beszélgetést. Ha egyszeri eset lenne, még annyira nem foglalkoznék vele, de sajnos folyamatosan megtalálnak a telefonos zaklatók, bármit is csinálok – osztotta meg hírportálunkkal személyes tapasztalatát Ádám, egy fiatal szolnoki olvasónk.

A telefonos zaklatókról több ceglédi lakos is beszámolt

Fotó: Németh András Péter / Forrás: Illusztráció

Hasonló esetről számoltak be egy ceglédi ügyekkel foglalkozó csoportban is, ahol egy tucat telefonszámot osztott meg az egyik lakos, melyekről a közelmúltban keresték fel különböző indokkal, de általánosságban közvélemény-kutatásra hivatkozva.

Telefonos zaklatók vagy csalók? – Egyre több ceglédi kap gyanús hívásokat

A közösséget figyelmeztető bejegyzés alatt számtalan hasonló esetről számoltak be a ceglédiek. A legtöbb esetben budapesti előhívószámról érkeztek a hívások, ám sokan olyan tapasztalatokról is beszámoltak, amikor látszólag átlagos telefonszámról keresték őket az ismeretlenek.

– Nálam ugyanez volt tegnap, egész nap hívogattak felváltva a fentebb jelzett telefonszámokról. Nem akarta feladni, pedig nem vettem fel egyiket sem – mesélte egy helybéli. Erre reagálva többen is képernyőfotókkal igazolták a jelenséget.

A fényképek tanúsága szerint előfordult, hogy egyetlen nap leforgása alatt akár hét hívás is érkezett a számokról.

Külföldi telefonhívások, idegennyelvű hívók

Arról már számtalanszor hallhattak az olvasók, hogy a külföldi hívások gyakran csalási kísérlethez köthetők – különösen akkor, ha az adott országból senkivel sem tartják kapcsolatot. Úgy tűnik azonban, hogy a csalók módszerei fejlődnek, mivel ma már magyar telefonszámokról is érkezhetnek hívások, amelyek túlsó végén külföldi, többnyire kínai nyelvű beszéd hallható.

Engem is hívott a napokban egy kínai hölgy...

– osztotta meg tapasztalatát egy férfi, aki ezt követően gyorsan bontotta is a vonalat.

A rendőrséghez fordultunk a telefonos csalások ügyében

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság megkeresésünkre elmondta, hogy vármegyénkben az említett csalásról idáig nem érkezett bejelentés, az ilyen hívások hátterében azonban gyakran adatgyűjtő vagy pénzügyi csalások állhatnak.