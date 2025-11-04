2 órája
Ezekről a számokról érkeznek a hívások az áldozatokhoz, fel ne vegye, ha önt is keresik!
Egy megdöbbentő esetre hívta fel egy ceglédi lakos a figyelmet a közelmúltban. A háttérben csalási szándékot sejtenek, miután telefonos zaklatóktól kaptak hívást többen is, egyes tapasztalatok szerint pedig egyetlen hívásnál nem állnak meg az elkövetők.
– Hetente többször is megcsörren a céges mobiltelefonom, pedig ezt a számot értelemszerűen sehol sem regisztráltam. Általában közvélemény-kutatásra hivatkoznak, és az elutasításom ellenére is igyekeznek erőltetni a beszélgetést. Ha egyszeri eset lenne, még annyira nem foglalkoznék vele, de sajnos folyamatosan megtalálnak a telefonos zaklatók, bármit is csinálok – osztotta meg hírportálunkkal személyes tapasztalatát Ádám, egy fiatal szolnoki olvasónk.
Hasonló esetről számoltak be egy ceglédi ügyekkel foglalkozó csoportban is, ahol egy tucat telefonszámot osztott meg az egyik lakos, melyekről a közelmúltban keresték fel különböző indokkal, de általánosságban közvélemény-kutatásra hivatkozva.
Telefonos zaklatók vagy csalók? – Egyre több ceglédi kap gyanús hívásokat
A közösséget figyelmeztető bejegyzés alatt számtalan hasonló esetről számoltak be a ceglédiek. A legtöbb esetben budapesti előhívószámról érkeztek a hívások, ám sokan olyan tapasztalatokról is beszámoltak, amikor látszólag átlagos telefonszámról keresték őket az ismeretlenek.
– Nálam ugyanez volt tegnap, egész nap hívogattak felváltva a fentebb jelzett telefonszámokról. Nem akarta feladni, pedig nem vettem fel egyiket sem – mesélte egy helybéli. Erre reagálva többen is képernyőfotókkal igazolták a jelenséget.
A fényképek tanúsága szerint előfordult, hogy egyetlen nap leforgása alatt akár hét hívás is érkezett a számokról.
Külföldi telefonhívások, idegennyelvű hívók
Arról már számtalanszor hallhattak az olvasók, hogy a külföldi hívások gyakran csalási kísérlethez köthetők – különösen akkor, ha az adott országból senkivel sem tartják kapcsolatot. Úgy tűnik azonban, hogy a csalók módszerei fejlődnek, mivel ma már magyar telefonszámokról is érkezhetnek hívások, amelyek túlsó végén külföldi, többnyire kínai nyelvű beszéd hallható.
Engem is hívott a napokban egy kínai hölgy...
– osztotta meg tapasztalatát egy férfi, aki ezt követően gyorsan bontotta is a vonalat.
A rendőrséghez fordultunk a telefonos csalások ügyében
A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság megkeresésünkre elmondta, hogy vármegyénkben az említett csalásról idáig nem érkezett bejelentés, az ilyen hívások hátterében azonban gyakran adatgyűjtő vagy pénzügyi csalások állhatnak.
– Előfordulhat, hogy a hívók valós kutatásnak álcázzák a megkeresést, miközben személyes adatokat vagy banki információkat próbálnak megszerezni. Gyanús lehet, ha a hívó ismeretlen számról keresi, sürgeti a válaszokat, vagy személyes adatokat – például lakcímet, születési dátumot, bankszámla adatokat – kér – tájékoztatott András Hunor Lehel rendőr százados, a vármegyei rendőr-főkapitányság sajtóreferense.
Bajba kerülhetünk, ha fogadjuk a hívást?
A rendőrség tájékoztatása szerint, amennyiben fogadjuk ezeket a hívásokat, a csalók megbizonyosodhatnak arról, hogy a telefonszám valóban aktív, és ezt – az esetlegesen megszerzett további információkkal együtt – később újabb csalási kísérletekhez is felhasználhatják, vagy akár értékesíthetik is. Felhívták arra is a figyelmet, hogy a csalók gyakran hivatalos szervek képviselőinek álcázzák magukat.
– A hívók gyakran hatóság, vagy bank nevében mutatkoznak be, hamis számról telefonálnak, rengeteg információt zúdítanak a hívott félre, hogy összezavarják és kicsikarják a kért adatokat – figyelmeztetett a rendőrség.
Így kerülhető el, hogy csalás áldozatává váljon
A rendőrhatóság megosztott néhány hasznos tanácsot is, melyek betartásával könnyedén elkerülhető a telefonos átverés.
- Ne adjon meg semmilyen személyes adatot, és azonnal bontsa a vonalat!
- Érdemes a telefonszámot letiltani, és gyanús esetekben bejelentést tenni a rendőrségen.
- Használjanak hívásszűrőt!
- Ne reagáljanak ismeretlen, vagy külföldi előhívószámokra!
- Soha ne adjanak ki bizalmas adatokat telefonon!
- Tájékoztassa a családtagjait a fennálló veszélyről, különös tekintettel az idősebbekre!
A rendőrség továbbá a bankok nevében telefonáló csalókról, valamint az online csalásokról több közleményt is kiadott. Ezekben az elkövetési módszerek bemutatása mellett megelőzési tanácsokat is adnak arra, hogyan ismerhetők fel és kerülhetők el az ilyen bűncselekmények.
