Elvitték, összetörték, feldúlták – gyászoló családok szenvednek a temetői vandálok miatt

Az elmúlt években több alkalommal is hírt adtunk olyan esetekről, amikor temetői tolvajok vagy rongálók garázdálkodtak a sírkertekben. Ezek nemcsak anyagi kárt, de mély érzelmi sebeket is okoznak, hiszen a sírokon elhelyezett tárgyak sokszor személyes emlékeket szimbolizálnak. Nem kell messzire mennünk, hogy példát találjunk a kegyeletsértésre – Törökszentmiklóson idén több sírhelyet is feldúltak, némelyiket szó szerint szétverték. Cikkünkben összeszedtük azokat az eseteket, amelyek az elmúlt időszakban a legnagyobb felháborodást váltották ki Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében.

A szolnoki sírkertben is temetői tolvajokról számoltak be

Temetői tolvajok fosztogattak a szolnoki sírkertben

2024. márciusában számoltunk be arról, hogy egy apa–fia páros a szolnoki katolikus temetőt szemelte ki célpontjául. Nemcsak a sírokat fosztogatták, hanem a sírhelyeket látogató emberek értékeit is ellopták. Egyeseknek a táskáját vitték el, mások arról számoltak be, hogy a sírdíszeket egyszerűen leszedték. A két férfi ráadásul agresszívan, fenyegetőzve hajtotta végre tetteit.

Augusztusban a törökszentmiklósi temetőben vertek szét sírokat

Szintén a tavalyi évben történt, hogy a törökszentmiklósi református temetőben vandálok dúlták fel a sírokat. Az elkövetők legalább húsz nyughelyet tettek tönkre: ledöntötték a fejköveket, bezúzták a sírfedőket. Volt olyan síremlék, amelyet mindössze néhány hónappal a rongálás előtt állítottak. A károk összege több millió forintra rúgott – nem beszélve a hozzátartozókat ért lelki megrázkódtatásról.

A csépai temetőben a Jézus szobrot rongálták meg

A település polgármestere tavaly augusztusban elmondta hírportálunknak, hogy egyik kollégája látta meg azt, hogy a kereszten feszülő Jézus szobor teste mellkastól lefelé hiányzik. Bár a szobor több mint 100 éves, a rongálás egyértelmű volt.

A csépai Jézus szobor alsó része eltűnt

Idén sorozatos sírrongálásokról számoltak be

Törökszentmiklóson mindkét temetőben megrázó esetek történtek. Több síremléket ledöntöttek és a temetői épületbe is betörtek, továbbá különböző eszközöket tulajdonítottak el a helyszínről. Az ügyben rendőrségi nyomozás is indult.