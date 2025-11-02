1 órája
Elvitték, összetörték, feldúlták – gyászoló családok szenvednek a temetői vandálok miatt
Nemcsak mindenszentek és halottak napja idején, hanem egész évben igyekszünk szeretteink nyughelyét rendezetten tartani. Szeretettel visszük ki sírjaikhoz a különböző mécseseket és virágkompozíciókat, vagy akár olyan tárgyakat is, melyek valamilyen módon szimbolizálják az emlékezést, a személyes kötődést. A temetői tolvajokat azonban ez sem állítja meg...
Az elmúlt években több alkalommal is hírt adtunk olyan esetekről, amikor temetői tolvajok vagy rongálók garázdálkodtak a sírkertekben. Ezek nemcsak anyagi kárt, de mély érzelmi sebeket is okoznak, hiszen a sírokon elhelyezett tárgyak sokszor személyes emlékeket szimbolizálnak. Nem kell messzire mennünk, hogy példát találjunk a kegyeletsértésre – Törökszentmiklóson idén több sírhelyet is feldúltak, némelyiket szó szerint szétverték. Cikkünkben összeszedtük azokat az eseteket, amelyek az elmúlt időszakban a legnagyobb felháborodást váltották ki Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében.
Temetői tolvajok fosztogattak a szolnoki sírkertben
2024. márciusában számoltunk be arról, hogy egy apa–fia páros a szolnoki katolikus temetőt szemelte ki célpontjául. Nemcsak a sírokat fosztogatták, hanem a sírhelyeket látogató emberek értékeit is ellopták. Egyeseknek a táskáját vitték el, mások arról számoltak be, hogy a sírdíszeket egyszerűen leszedték. A két férfi ráadásul agresszívan, fenyegetőzve hajtotta végre tetteit.
Augusztusban a törökszentmiklósi temetőben vertek szét sírokat
Szintén a tavalyi évben történt, hogy a törökszentmiklósi református temetőben vandálok dúlták fel a sírokat. Az elkövetők legalább húsz nyughelyet tettek tönkre: ledöntötték a fejköveket, bezúzták a sírfedőket. Volt olyan síremlék, amelyet mindössze néhány hónappal a rongálás előtt állítottak. A károk összege több millió forintra rúgott – nem beszélve a hozzátartozókat ért lelki megrázkódtatásról.
A csépai temetőben a Jézus szobrot rongálták meg
A település polgármestere tavaly augusztusban elmondta hírportálunknak, hogy egyik kollégája látta meg azt, hogy a kereszten feszülő Jézus szobor teste mellkastól lefelé hiányzik. Bár a szobor több mint 100 éves, a rongálás egyértelmű volt.
Idén sorozatos sírrongálásokról számoltak be
Törökszentmiklóson mindkét temetőben megrázó esetek történtek. Több síremléket ledöntöttek és a temetői épületbe is betörtek, továbbá különböző eszközöket tulajdonítottak el a helyszínről. Az ügyben rendőrségi nyomozás is indult.
Csupán néhány nappal később egy gyászoló édesanya életét tették pokollá. A hölgy a fia sírjára vitt műanyag virágokat születésnapja alkalmából, ám azt valaki gátlástalanul eltulajdonította. Mindez Törökszentmiklós katolikus temetőjében történt.
Májusban egy 35 éves férfi kezdett ámokfutásba a város református temetőjében. A férfi nem kevesebb mint 22 sírhelyet rongált meg, kettőt közülük teljesen meg is semmisített. Az okozott kár értéke a hatóságok szerint 60 ezer és 3 millió forint között mozgott.
A pusztítás során:
- több helyen fejfákat tört le,
- illetve sírköveket borított a sírhantokra.
Az ügyészség közleménye szerint a férfi sorozatjelleggel, kirívóan gátlástalan módon, és kitartó szándékkal követte el tettét.
Jászapátin is megszaporodtak a temetői lopások
Májusban egyre gyakoribbá váltak a temetői lopások a Jászapátiban is, miután sorra tűntek el a beültetett és szálas virágok a sírokról, valamint a sírdíszek és mécsesek is. A megelőzés érdekében a közterület-felügyelet több járőrszolgálatot szervezett, akikhez napi szinten érkezett bejelentés a temetői lopások miatt. Később egy férfit előállítottak a szemtanúk vallomása alapján, akinél öt darab muskátlit találtak, amit a temetőből lopott el.
Tiszaszentimrén októberben garázdálkodtak temetői tolvajok
A település vezetője a rendőrséghez fordult, miután több bejelentés is érkezett arról, hogy éjszakánként virágokat, csokrokat és gyertyákat lopnak a helyi temetőből. A problémát jelezte a Tiszafüredi Rendőrkapitányság irányába, valamint értesítette a körzeti megbízottakat és a tiszaszentimrei polgárőrséget is.
