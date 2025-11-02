november 2., vasárnap

Kegyeletsértés

1 órája

Elvitték, összetörték, feldúlták – gyászoló családok szenvednek a temetői vandálok miatt

Címkék#tolvaj#sírhely#sír#virág#kereszt

Nemcsak mindenszentek és halottak napja idején, hanem egész évben igyekszünk szeretteink nyughelyét rendezetten tartani. Szeretettel visszük ki sírjaikhoz a különböző mécseseket és virágkompozíciókat, vagy akár olyan tárgyakat is, melyek valamilyen módon szimbolizálják az emlékezést, a személyes kötődést. A temetői tolvajokat azonban ez sem állítja meg...

Nyitrai Fanni

Az elmúlt években több alkalommal is hírt adtunk olyan esetekről, amikor temetői tolvajok vagy rongálók garázdálkodtak a sírkertekben. Ezek nemcsak anyagi kárt, de mély érzelmi sebeket is okoznak, hiszen a sírokon elhelyezett tárgyak sokszor személyes emlékeket szimbolizálnak. Nem kell messzire mennünk, hogy példát találjunk a kegyeletsértésre – Törökszentmiklóson idén több sírhelyet is feldúltak, némelyiket szó szerint szétverték. Cikkünkben összeszedtük azokat az eseteket, amelyek az elmúlt időszakban a legnagyobb felháborodást váltották ki Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében.

temetői tolvajok a szolnoki temetőben
A szolnoki sírkertben is temetői tolvajokról számoltak be
Fotó: Rózsa Róbert

Temetői tolvajok fosztogattak a szolnoki sírkertben

2024. márciusában számoltunk be arról, hogy egy apa–fia páros a szolnoki katolikus temetőt szemelte ki célpontjául. Nemcsak a sírokat fosztogatták, hanem a sírhelyeket látogató emberek értékeit is ellopták. Egyeseknek a táskáját vitték el, mások arról számoltak be, hogy a sírdíszeket egyszerűen leszedték. A két férfi ráadásul agresszívan, fenyegetőzve hajtotta végre tetteit.

Augusztusban a törökszentmiklósi temetőben vertek szét sírokat

Szintén a tavalyi évben történt, hogy a törökszentmiklósi református temetőben vandálok dúlták fel a sírokat. Az elkövetők legalább húsz nyughelyet tettek tönkre: ledöntötték a fejköveket, bezúzták a sírfedőket. Volt olyan síremlék, amelyet mindössze néhány hónappal a rongálás előtt állítottak. A károk összege több millió forintra rúgott – nem beszélve a hozzátartozókat ért lelki megrázkódtatásról.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

A csépai temetőben a Jézus szobrot rongálták meg

A település polgármestere tavaly augusztusban elmondta hírportálunknak, hogy egyik kollégája látta meg azt, hogy a kereszten feszülő Jézus szobor teste mellkastól lefelé hiányzik. Bár a szobor több mint 100 éves, a rongálás egyértelmű volt.

csépai Jézus szobor
A csépai Jézus szobor alsó része eltűnt
Forrás: Pintér Csaba Gábor közösségi oldala

Idén sorozatos sírrongálásokról számoltak be

Törökszentmiklóson mindkét temetőben megrázó esetek történtek. Több síremléket ledöntöttek és a temetői épületbe is betörtek, továbbá különböző eszközöket tulajdonítottak el a helyszínről. Az ügyben rendőrségi nyomozás is indult.

Csupán néhány nappal később egy gyászoló édesanya életét tették pokollá. A hölgy a fia sírjára vitt műanyag virágokat születésnapja alkalmából, ám azt valaki gátlástalanul eltulajdonította. Mindez Törökszentmiklós katolikus temetőjében történt.

Májusban egy 35 éves férfi kezdett ámokfutásba a város református temetőjében. A férfi nem kevesebb mint 22 sírhelyet rongált meg, kettőt közülük teljesen meg is semmisített. Az okozott kár értéke a hatóságok szerint 60 ezer és 3 millió forint között mozgott. 

A pusztítás során:

  • több helyen fejfákat tört le, 
  • illetve sírköveket borított a sírhantokra. 

Az ügyészség közleménye szerint a férfi sorozatjelleggel, kirívóan gátlástalan módon, és kitartó szándékkal követte el tettét.

törökszentmiklósi sírrongálások
A törökszentmiklósi sírrongálások több millió forintos károkat okoztak
Fotó: Beküldött

Jászapátin is megszaporodtak a temetői lopások

Májusban egyre gyakoribbá váltak a temetői lopások a Jászapátiban is, miután sorra tűntek el a beültetett és szálas virágok a sírokról, valamint a sírdíszek és mécsesek is. A megelőzés érdekében a közterület-felügyelet több járőrszolgálatot szervezett, akikhez napi szinten érkezett bejelentés a temetői lopások miatt. Később egy férfit előállítottak a szemtanúk vallomása alapján, akinél öt darab muskátlit találtak, amit a temetőből lopott el.

Tiszaszentimrén októberben garázdálkodtak temetői tolvajok

A település vezetője a rendőrséghez fordult, miután több bejelentés is érkezett arról, hogy éjszakánként virágokat, csokrokat és gyertyákat lopnak a helyi temetőből. A problémát jelezte a Tiszafüredi Rendőrkapitányság irányába, valamint értesítette a körzeti megbízottakat és a tiszaszentimrei polgárőrséget is.

 

 

