Halottak napja

2 órája

Közösségi összefogás: több konténernyi hulladéktól szabadították meg a temetőt a jászsági önkéntesek

Címkék#sírkert#egyesület#hulladék#önkéntes munka#mindenszentek

Több éves hagyományt követve önkéntesek is szépítették a jászapáti temetőt mindenszentek és halottak napja előtt. A Jászsági Fiatalok Önkéntes Csapat Egyesülete temetőtakarító akciójához idén mintegy 25 segítő csatlakozott.

Illés Anita

A Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. dolgozói mellett lelkes önkéntesek is dolgoztak a sírkert rendbetételén, hogy mindenszentek és halottak napján tiszta, rendezett környezet fogadja a látogatókat. A temetőtakarító akció során a Jászsági Fiatalok Önkéntes Csapat Egyesülete lehetőséget biztosított a középiskolásoknak az 50 órás közösségi szolgálat teljesítésére. 

Eredményes volt a temetőtakarító akció.
A Jászsági Fiatalok Önkéntes Csapat Egyesülete idén is megszervezte a temetőtakarító akciót. Október utolsó hetében elhagyatott sírokat tettek rendbe a jászapáti temetőben. Fotó: Jászsági Fiatalok Önkéntes Csapat Egyesülete

Több konténernyi hulladékot gyűjtöttek össze a temetőtakarító akció során 

– Október 23. és 31. között, reggel nyolc órától délután három óráig dolgoztunk a temetőben. Ahogy a korábbi években, úgy idén is együttműködtünk a Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft-vel. Segítséget is kaptunk a cégtől, biztosították a szerszámokat és szemeteszsákokat. A munkálatok során ezúttal is több elhagyatott, gondozatlan sírt tisztítottunk meg. Kivágtuk a sírokon és azok körül elburjánzott növényeket, megnyírtuk a bokrokat, összegyűjtöttük az elhullott faágakat, faleveleket. A széttört mécseseket és a szemetet is összeszedtük. Több konténernyi hulladék keletkezett, amit elszállított a szolgáltató – sorolta Tóth D. Csaba.

Temetőtakarító akció Jászapátiban

Fotók: Illés Anita

A Jászsági Fiatalok Önkéntes Csapat Egyesülete elnöke hozzátette: beüvegeztették a temető kis kápolnájának ablakát, mely hosszú évekkel ezelőtt tört ki. A közösségi akcióban 25 önkéntes vett részt, akik között voltak 50 órás közösségi szolgálatot teljesítő diákok, egyesületi tagok és külsős segítők is. 

