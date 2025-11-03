A választás másnapján egy videót tettek közzé Tiszaburán, nagy fordulatot hozhat

– Ezt a csatát elveszítettük. De annyi szabálytalanság történt, hogy most mi óvjuk meg az eredményt. Bízom benne, hogy a mi beadványunkat is törvényesen bírálják el, és december elején új szavazás lesz. Ha nem így lenne, nagyon sajnálom majd a tiszaburaiakat – jelentette ki vasárnapi, a tiszaburai választás eredményhirdetése utáni videójában a település polgármestere. Vavrik Géza azt követően ült kamera elé, hogy kiderült, a november 2-ai, megismételt időközi önkormányzati választáson vereséget szenvedett Fekete Zsigmonddal szemben.

Fekete Zsigmond nyerte a megismételt időközi tiszaburai választást, ám ezúttal is megóvják az eredményt

Fotó: Nagy Balázs / Forrás: Új Néplap archívum

Mint korábban beszámoltunk, a megismételt voksoláson a Cigány Közösségek Szövetsége (Cikösz) indulójaként Fekete a szavazatok 54,21 százalékát szerezte meg. Míg az eredeti, október 5-i, szabálytalanságok miatt megismételtetett választáson nyertes Vavrik 45,79 százalékot kapott. A Cikösz ráadásul a testületi versenyben is fordított: az októberi időközin még valamennyi helyet a Vavrikot támogató Országos Roma Felemelkedésért Misszió Egyesület kaparintotta meg, ezúttal viszont az összes posztot a Cikösz söpörte be. A választás rekordrészvétel mellett zajlott le: a mintegy kétezer szavazásra jogosult tiszburaiból 1592-en is az urnákhoz járultak.

Videójában a vesztes fél arról beszélt, most ők azok, akik ezen az eredményen változtatni szeretnének. Amint Vavrik Géza fogalmazott, „ma győzött a pénz. Ennyi embert megvásárolni... ezt senki nem gondolta volna. Tiszabura veszített ezzel”. A regnáló településvezető arra kérte támogatóit, hogy a történtek ellenére ne keseredjenek el. Nem adják fel, harcolnak tovább és megóvják az eredményt.

A Vavrik által elmondottak, valamint az eredmény értékelése kapcsán kerestük Fekete Zsigmondot, de egyelőre nem értük el.