1 órája
Óriási részvétel mellett zajlott a megismételt időközi választás Tiszaburán – mutatjuk a végeredményt
Megvan az új polgármester Tiszaburán: a vasárnapi megismételt időközi voksoláson Fekete Zsigmond bizonyult a legerősebbnek. A tiszaburai választás megismételt fordulójában 863–729 arányban előzte meg Vavrik Gézát, 1 592 érvényes szavazat mellett.
A Nemzeti Választási Iroda (NVI) hivatalos összesítése szerint Fekete Zsigmond (Cigány Közösségek Szövetsége – CiKöSz) kapta a legtöbb szavazatot a Tiszaburán vasárnap megtartott, megismételt időközi polgármester-választáson. Fekete 863, Vavrik Géza (ORFME) 729 érvényes voksot szerzett; ez 54,21–45,79 százalékos arányt jelent. Rendkívül magas részvétel(81,62%) mellett zajlott választás. A névjegyzékben 1 959 választó szerepelt, közülük 1 599-en jelentek meg, és 1 592 érvényes szavazatot adtak le.
A tiszaburai választáson a testület összetétele is eldőlt
A hatfős képviselő-testületi választáson – amelyet szintén megismételtek – a hat mandátumot CiKöSz-jelöltek szerezték meg (Soós Ferenc, Nagy Imre, Dandás József, Túró Ernő, Kállai Frigyes, Lakatos Erik).
Miért kellett megismételni az időközi választást?
A mostani voksolásra azért került sor, mert az október 5-i időközi választás eredményét a Területi Választási Bizottság megsemmisítette, arra hivatkozva, hogy a jogszabálysértések „a választás eredményét döntő mértékben befolyásolhatták”. A megismétlésről szóló határozatot a Kúria helybenhagyta.
A korábbi polgármester, Vavrik Géza a november 2-i választás után a Facebook-oldalán közzétett videóban jelezte: a megismételt szavazáson tapasztalt szabálytalanságok miatt most ők terveznek óvást benyújtani.
Az október 5-i – később semmissé tett – voksoláson Vavrik végzett az élen, Fekete a második, Farkas László a harmadik helyen. Az utóbbi a novemberi választáson már nem indult. A vasárnapi újraszavazáson ugyanazok a választók adhatták le voksukat, akik az október 5-i névjegyzékben szerepeltek.
Időközi önkormányzati választás TiszaburánFotók: Nagy Balázs
