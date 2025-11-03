Óriási részvétel mellett zajlott a megismételt időközi választás Tiszaburán – mutatjuk a végeredményt

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) hivatalos összesítése szerint Fekete Zsigmond (Cigány Közösségek Szövetsége – CiKöSz) kapta a legtöbb szavazatot a Tiszaburán vasárnap megtartott, megismételt időközi polgármester-választáson. Fekete 863, Vavrik Géza (ORFME) 729 érvényes voksot szerzett; ez 54,21–45,79 százalékos arányt jelent. Rendkívül magas részvétel(81,62%) mellett zajlott választás. A névjegyzékben 1 959 választó szerepelt, közülük 1 599-en jelentek meg, és 1 592 érvényes szavazatot adtak le.

A tiszaburai választás több mint 80 százalékos részvétel mellett zajlott le

A tiszaburai választáson a testület összetétele is eldőlt

A hatfős képviselő-testületi választáson – amelyet szintén megismételtek – a hat mandátumot CiKöSz-jelöltek szerezték meg (Soós Ferenc, Nagy Imre, Dandás József, Túró Ernő, Kállai Frigyes, Lakatos Erik).

Miért kellett megismételni az időközi választást?

A mostani voksolásra azért került sor, mert az október 5-i időközi választás eredményét a Területi Választási Bizottság megsemmisítette, arra hivatkozva, hogy a jogszabálysértések „a választás eredményét döntő mértékben befolyásolhatták”. A megismétlésről szóló határozatot a Kúria helybenhagyta.

A korábbi polgármester, Vavrik Géza a november 2-i választás után a Facebook-oldalán közzétett videóban jelezte: a megismételt szavazáson tapasztalt szabálytalanságok miatt most ők terveznek óvást benyújtani.

Az október 5-i – később semmissé tett – voksoláson Vavrik végzett az élen, Fekete a második, Farkas László a harmadik helyen. Az utóbbi a novemberi választáson már nem indult. A vasárnapi újraszavazáson ugyanazok a választók adhatták le voksukat, akik az október 5-i névjegyzékben szerepeltek.