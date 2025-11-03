november 3., hétfő

Győző névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Megint lesz óvás?

55 perce

Óriási részvétel mellett zajlott a megismételt időközi választás Tiszaburán – mutatjuk a végeredményt

Címkék#időközi polgármester-választás#Tiszabura#Nemzeti Választási Iroda

Megvan az új polgármester Tiszaburán: a vasárnapi megismételt időközi voksoláson Fekete Zsigmond bizonyult a legerősebbnek. A tiszaburai választás megismételt fordulójában 863–729 arányban előzte meg Vavrik Gézát, 1 592 érvényes szavazat mellett.

Szoljon.hu

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) hivatalos összesítése szerint Fekete Zsigmond (Cigány Közösségek Szövetsége – CiKöSz) kapta a legtöbb szavazatot a Tiszaburán vasárnap megtartott, megismételt időközi polgármester-választáson. Fekete 863, Vavrik Géza (ORFME) 729 érvényes voksot szerzett; ez 54,21–45,79 százalékos arányt jelent. Rendkívül magas részvétel(81,62%) mellett zajlott választás. A névjegyzékben 1 959 választó szerepelt, közülük 1 599-en jelentek meg, és 1 592 érvényes szavazatot adtak le. 

A november 2-i tiszaburai választás az októberi ismétlése volt
A tiszaburai választás több mint 80 százalékos részvétel mellett zajlott le
Fotó: Nagy Balazs

A tiszaburai választáson a testület összetétele is eldőlt

A hatfős képviselő-testületi választáson – amelyet szintén megismételtek – a hat mandátumot CiKöSz-jelöltek szerezték meg (Soós Ferenc, Nagy Imre, Dandás József, Túró Ernő, Kállai Frigyes, Lakatos Erik). 

Miért kellett megismételni az időközi választást?

A mostani voksolásra azért került sor, mert az október 5-i időközi választás eredményét a Területi Választási Bizottság megsemmisítette, arra hivatkozva, hogy a jogszabálysértések „a választás eredményét döntő mértékben befolyásolhatták”. A megismétlésről szóló határozatot a Kúria helybenhagyta. 
A korábbi polgármester, Vavrik Géza a november 2-i választás után a Facebook-oldalán közzétett videóban jelezte: a megismételt szavazáson tapasztalt szabálytalanságok miatt most ők terveznek óvást benyújtani. 
Az október 5-i – később semmissé tett – voksoláson Vavrik végzett az élen, Fekete a második, Farkas László a harmadik helyen. Az utóbbi a novemberi választáson már nem indult. A vasárnapi újraszavazáson ugyanazok a választók adhatták le voksukat, akik az október 5-i névjegyzékben szerepeltek. 

Időközi önkormányzati választás Tiszaburán

Fotók: Nagy Balázs

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu