november 1., szombat

Marianna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időközi

4 órája

Megint választ Tiszabura: két csapat vívja meg a mindent eldöntő „meccset”

Címkék#Vavrik Géza#Fekete Zsigmond#megismételt szavazás#időközi választás

Vasárnap újra időközi önkormányzati választást tartanak Jász-Nagykun-Szolnok vármegye egyik legszegényebb településén. A tiszaburai választást egyszer már lebonyolították, ám annak az eredményét eltörölték. A november 2-i, megismételt időközire két formáció maradt „meccsben”.

Rózsa Róbert

Circa másfél év alatt a harmadik önkormányzati választást tartják meg Tiszaburán most vasárnap. A falu népe azért járul az urnákhoz, hogy eldöntse: ki legyen a település polgármestere, és milyen képviselő-testülettel dolgozzon együtt. De mi vezetett az újabb tiszaburai választáshoz?

tiszaburai választás, voksolás, Tiszabura, polgármester, képviselő-testület, időközi
Megismételt időközi: november 2-ára tartják az újból megrendezendő tiszaburai választást
Fotó: Nagy Balázs

A meglehetősen kacskaringós történet még nyáron kezdődött azzal, hogy a 2024-ben megválasztott képviselő-testület feloszlatta magát. Ezzel újra meg kellett választani a falu polgármesterét és a képviselőit is. Az időközi választást október 5-ére tűzték ki.

Hogy a voksoláson furcsaságok várhatóak, már eleve sejthető volt abból, hogy – mint hírportálunk is megírta – szokatlanul magas volt a választáson indulók száma. Polgármesteri és képviselőjelöltek együtt több mint hetvenen regisztráltak a voksolásra, ami azt jelentette, hogy a háromezer lelkes település lakosságának két százaléka indul a választáson. Beszámolók már ezt követően érkeztek arról, hogy a kirívó számok választási csalással lehetnek összefüggésben.

Az októberi szavazás még háromesélyes volt: újrázni kívánt a jelenlegi polgármester Vavrik Géza (Országos Roma Felemelkedésért Misszió Egyesület), valamint az ő korábbi, ám vele szembekerülő alpolgármestere, Fekete Zsigmond (Cigány Közösségek Szövetsége). Megmérette magát Farkas László is, aki mintegy két évtizeden át irányította a falut a Fiatal Romák Országos Szövetsége színeiben.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

Aztán lezajlott az október 5-i választás, amelyen a regnáló településvezető Vavrik Géza nyert 39,5 százalékkal. Fekete Zsigmond 34,26, Farkas László 26,24 százalékot szerzett. A testületbe pedig kizárólag Vavrik jelöltjei kerültek be.

Csakhogy már aznap kétes videófelvételek sokasága árasztotta el az internetet a voksolás szabálytalanságairól. Részben azok alapján a Területi Választási Bizottság megsemmisítette az eredményt és új választást rendelt el. A döntés a fellebbvitel során a Kúriát is megjárta, de a legmagasabb bírói szerv is a területi bizottságnak adott igazat, és helybenhagyta annak határozatát. Eszerint november 2-án meg kell ismételni a szavazást.

Utóbbin már nem indul Farkas László és a Cikösz jelöltjei. Így a voksolást a mostani településvezető és helyettese között dönti el az 1959 választásra jogosult tiszaburai. A művelődési háznál és az általános iskolánál kialakított szavazókörökben reggel hat és este hét óra között várják a választópolgárokat.

Tiszaburai választás – támogatást kapott a Vavrik-csapat

Jelentősen befolyásolhatja a november 2-i választás eredményét a korábbi polgármester, Farkas László visszalépése. Az egykori településvezető Facebook-posztban számolt be arról, hogy nem vesz részt az újrázásban, egyúttal arra bíztatta követőit, hogy a szavazólapon Vavrik Géza neve mellé húzzák be az ikszet. Mint írta, Vavrikot olyan embernek látja, aki képes lehet hidat építeni, feloldani a falub belüli ellentéteket és új lendületet adni Tiszaburának.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu