Megint választ Tiszabura: két csapat vívja meg a mindent eldöntő „meccset”

Circa másfél év alatt a harmadik önkormányzati választást tartják meg Tiszaburán most vasárnap. A falu népe azért járul az urnákhoz, hogy eldöntse: ki legyen a település polgármestere, és milyen képviselő-testülettel dolgozzon együtt. De mi vezetett az újabb tiszaburai választáshoz?

Megismételt időközi: november 2-ára tartják az újból megrendezendő tiszaburai választást

Fotó: Nagy Balázs

A meglehetősen kacskaringós történet még nyáron kezdődött azzal, hogy a 2024-ben megválasztott képviselő-testület feloszlatta magát. Ezzel újra meg kellett választani a falu polgármesterét és a képviselőit is. Az időközi választást október 5-ére tűzték ki.

Hogy a voksoláson furcsaságok várhatóak, már eleve sejthető volt abból, hogy – mint hírportálunk is megírta – szokatlanul magas volt a választáson indulók száma. Polgármesteri és képviselőjelöltek együtt több mint hetvenen regisztráltak a voksolásra, ami azt jelentette, hogy a háromezer lelkes település lakosságának két százaléka indul a választáson. Beszámolók már ezt követően érkeztek arról, hogy a kirívó számok választási csalással lehetnek összefüggésben.

Az októberi szavazás még háromesélyes volt: újrázni kívánt a jelenlegi polgármester Vavrik Géza (Országos Roma Felemelkedésért Misszió Egyesület), valamint az ő korábbi, ám vele szembekerülő alpolgármestere, Fekete Zsigmond (Cigány Közösségek Szövetsége). Megmérette magát Farkas László is, aki mintegy két évtizeden át irányította a falut a Fiatal Romák Országos Szövetsége színeiben.

A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

Aztán lezajlott az október 5-i választás, amelyen a regnáló településvezető Vavrik Géza nyert 39,5 százalékkal. Fekete Zsigmond 34,26, Farkas László 26,24 százalékot szerzett. A testületbe pedig kizárólag Vavrik jelöltjei kerültek be.

Csakhogy már aznap kétes videófelvételek sokasága árasztotta el az internetet a voksolás szabálytalanságairól. Részben azok alapján a Területi Választási Bizottság megsemmisítette az eredményt és új választást rendelt el. A döntés a fellebbvitel során a Kúriát is megjárta, de a legmagasabb bírói szerv is a területi bizottságnak adott igazat, és helybenhagyta annak határozatát. Eszerint november 2-án meg kell ismételni a szavazást.