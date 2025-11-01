4 órája
Megint választ Tiszabura: két csapat vívja meg a mindent eldöntő „meccset”
Vasárnap újra időközi önkormányzati választást tartanak Jász-Nagykun-Szolnok vármegye egyik legszegényebb településén. A tiszaburai választást egyszer már lebonyolították, ám annak az eredményét eltörölték. A november 2-i, megismételt időközire két formáció maradt „meccsben”.
Circa másfél év alatt a harmadik önkormányzati választást tartják meg Tiszaburán most vasárnap. A falu népe azért járul az urnákhoz, hogy eldöntse: ki legyen a település polgármestere, és milyen képviselő-testülettel dolgozzon együtt. De mi vezetett az újabb tiszaburai választáshoz?
A meglehetősen kacskaringós történet még nyáron kezdődött azzal, hogy a 2024-ben megválasztott képviselő-testület feloszlatta magát. Ezzel újra meg kellett választani a falu polgármesterét és a képviselőit is. Az időközi választást október 5-ére tűzték ki.
Hogy a voksoláson furcsaságok várhatóak, már eleve sejthető volt abból, hogy – mint hírportálunk is megírta – szokatlanul magas volt a választáson indulók száma. Polgármesteri és képviselőjelöltek együtt több mint hetvenen regisztráltak a voksolásra, ami azt jelentette, hogy a háromezer lelkes település lakosságának két százaléka indul a választáson. Beszámolók már ezt követően érkeztek arról, hogy a kirívó számok választási csalással lehetnek összefüggésben.
Az októberi szavazás még háromesélyes volt: újrázni kívánt a jelenlegi polgármester Vavrik Géza (Országos Roma Felemelkedésért Misszió Egyesület), valamint az ő korábbi, ám vele szembekerülő alpolgármestere, Fekete Zsigmond (Cigány Közösségek Szövetsége). Megmérette magát Farkas László is, aki mintegy két évtizeden át irányította a falut a Fiatal Romák Országos Szövetsége színeiben.
Aztán lezajlott az október 5-i választás, amelyen a regnáló településvezető Vavrik Géza nyert 39,5 százalékkal. Fekete Zsigmond 34,26, Farkas László 26,24 százalékot szerzett. A testületbe pedig kizárólag Vavrik jelöltjei kerültek be.
Csakhogy már aznap kétes videófelvételek sokasága árasztotta el az internetet a voksolás szabálytalanságairól. Részben azok alapján a Területi Választási Bizottság megsemmisítette az eredményt és új választást rendelt el. A döntés a fellebbvitel során a Kúriát is megjárta, de a legmagasabb bírói szerv is a területi bizottságnak adott igazat, és helybenhagyta annak határozatát. Eszerint november 2-án meg kell ismételni a szavazást.
Utóbbin már nem indul Farkas László és a Cikösz jelöltjei. Így a voksolást a mostani településvezető és helyettese között dönti el az 1959 választásra jogosult tiszaburai. A művelődési háznál és az általános iskolánál kialakított szavazókörökben reggel hat és este hét óra között várják a választópolgárokat.
Tiszaburai választás – támogatást kapott a Vavrik-csapat
Jelentősen befolyásolhatja a november 2-i választás eredményét a korábbi polgármester, Farkas László visszalépése. Az egykori településvezető Facebook-posztban számolt be arról, hogy nem vesz részt az újrázásban, egyúttal arra bíztatta követőit, hogy a szavazólapon Vavrik Géza neve mellé húzzák be az ikszet. Mint írta, Vavrikot olyan embernek látja, aki képes lehet hidat építeni, feloldani a falub belüli ellentéteket és új lendületet adni Tiszaburának.
