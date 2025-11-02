Mit hiányol a városból? Most elmondhatja

Elindult a Törökszentmiklós kérdőív: a város most tényleg a helyiek véleményére és ötleteire kíváncsi – mi hiányzik, mi működik, és merre fejlődjön a város a következő 7–8 évben. A kérdések nem hivatali körmondatok, hanem érthető, hétköznapi kérdések, azaz mi hiányzik, mi működik, mi tenne élhetőbbé egy várost, ahová jó hazaérni péntek este, és jó elindulni hétfő reggel. Az önkormányzat tehát online kérdőívekben gyűjti a véleményeket a készülő településfejlesztési tervhez, amely a következő 7–8 év pályáját rajzolja ki.

A kérdőív Törökszentmiklós vonatkozásában szinte mindenre rákérdez. Kitöltését a lehető legtöbb helyitől kérik, hiszen így tud körvonalazódni a következő 7-8 év fejlesztési terve

Fotó: Mészáros János Archív

Törökszentmiklós kérdőív formájában szeretné kikérni a helyiek véleményét

Az irány adott: Törökszentmiklós a hagyományos értékeire építve szeretné megőrizni térségi központi szerepét, megtartani az itt élőket és erősíteni az élhető városi környezetet. Az elmúlt fejlesztési ciklusban a kormánynak köszönhetően már több mint 3 milliárd forint pályázati forrás érkezett: egészségügyi, szociális, oktatási és turisztikai fejlesztések, önkormányzati épületek korszerűsítése, belterületi utak javítása, az ipari park és az energiamenedzsment fejlesztése – miközben a foglalkoztatás és a fenntarthatóság is fókuszba került. A most készülő stratégia ehhez teremt keretet, és újabb közép–hosszú távú fejlesztések alapját rakja le.

A szakmai háttér közben csendben nagyot fordul: megújul a HÉSZ és a szabályozási terv is – lefordítva: pontosabban rögzítik, hol, mit és hogyan lehet építeni. Ehhez viszont valós, helyi tudás kell. Ezért kérdeznek most.

Arra is rákérdeznek, hogy ki szeretne elköltözni

A törökszentmiklósiaknak szóló kérdőív többek közt arra kíváncsi, mi adja a kötődést: a „nyugodt kisvárosi lét”, a közösségek összetartása, a táj szeretete, a szolgáltatások elérhetősége, vagy épp a biztos munkahely. Rákérdeznek arra is, elköltözne-e, és ha igen, merre. A nagy „elégedettség-tükörben” ötfokú skálán lehet visszajelezni a város hangulatáról, a lakókörnyezetről, a járdákról és utakról, a gyalogos-, kerékpáros- és autós közlekedésről, a parkolásról, a csapadékvíz-elvezetésről, a sport- és kulturális kínálatról, a közvilágításról, a közbiztonságról, az egészségügyi ellátásról, az ár-érték arányú ingatlanpiacról, a turizmusról, a vendéglátásról, a városkép tisztaságáról és a helyi kommunikációról – többek közt.

A vállalkozások és a civil szervezetek is visszajelezhetnek

A szervezetek felé az üzenet egyszerű:

Milyen jövőbeli terveik vannak és miben kérnek partnerséget?

Milyen projektekhez kell tér, szabályozási igazítás, együttműködés? A cél, hogy a helyi kezdeményezések ne elveszjenek a szabályok közt, hanem utat kapjanak.

A vállalkozásoknál a kérdések már a mindennapi működésre mennek rá – többek közt: megoldott-e a vevői parkolás, rendben van-e a telephely megközelítése, mekkora a napi személy- és teherforgalom, hány férőhely jut parkolásra. Szó van a környezetvédelemről is: volt-e korábbi szennyezés, kell-e védőtávolság, van-e légszennyező pontforrás, mekkora a zajkibocsátás, milyen hulladék keletkezik és hogyan tárolják, történt-e vizsgálat vagy bírság az utóbbi években. És jön a lényeg: milyen fejlesztés kell 3–5 éven belül – új gép, technológia, bővítés, több munkahely? Ha van konkrét ötlet, azt külön űrlapon lehet bedobni a készülő településtervbe.