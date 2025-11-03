Ingyenes tüdőszűrő vizsgálat indul hétfőtől ezen a jászsági településen

Az önkormányzat kezdeményezésére és támogatásával tüdőszűrést szerveznek Jászárokszálláson – tájékoztatta a lakosokat közösségi oldalán Szerző Ildikó polgármester.

Az önkormányzat támogatásával tüdőszűrés lesz Jászárokszálláson

Nem kell utazni, helyben szervezik meg a tüdőszűrést

A szűrőbusz november 3-tól november 13-ig a polgármesteri hivatal udvarán fogadja a lakosokat, hétköznapokon és november 8-án, szombaton 9 órától 17 óráig. Ebédszünetet 12:30-tól 13 óráig tartanak. A szűrés az önkormányzat támogatásával ingyenes minden 18 év feletti, jászárokszállási lakcímmel rendelkező lakos számára – olvasható a felhívásban. Fontos információ, hogy a vizsgálatra személyazonosító igazolványt, lakcímet igazoló okmányt és érvényes TAJ kártyát kell vinni.