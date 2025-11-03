Negyvenkét milliárd forintos beruházás: ötvenöt új munkahelyet hoznak létre Szolnokon!

Délkelet-Európa egyik legnagyobb papírgyártó vállalata nagyjából 42 milliárd forint értékben épít új üzemcsarnokot Szolnokon, aminek nyomán 55 új munkahely jön majd létre a városban – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn a helyszínen.

Letették az alapkövet: ötvenöt új munkahely jön létre a legújabb szolnoki beruházás során

Fotó: Mészáros János

A tárcavezető a Drenik Hungary Kft. friss beruházásának bejelentésén kifejtette, hogy a szerb tulajdonú papírgyártó vállalat 42 milliárd forintnyi értékben új üzemcsarnokot épít, amihez a kormány 9,5 milliárd forint támogatást nyújt, így segítve elő 55 új munkahely létrejöttét. Tudatta, hogy ezen projekt nyomán háromszorosára nő a gyártási kapacitás, ráadásul felépül egy olyan biomassza erőmű is, amelynek köszönhetően mindez a károsanyag-kibocsátás bővülése nélkül történik majd meg.

– Magyarországon mi büszkék vagyunk arra, hogy az elmúlt húsz évben mi voltunk az egyik olyan ország a világon, amelyik úgy tudta jelentősen növelni a gazdasági teljesítményét, hogy eközben csökkentette a károsanyag-kibocsátását – fogalmazott a miniszter.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium szerkesztőségünkhöz eljuttatott sajtóközleményéből kiderül, hogy Szijjártó Péter szerint ezzel a beruházással nő a magyar papíripar gyártási kapacitása, csökken az importszükséglet, nőni fog az exportteljesítmény, ami pedig az egész magyar gazdaság teljesítménye szempontjából meghatározó jelentőségű.