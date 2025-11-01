Vége a kátyúknak – elkészült a Tószegi út Abonyban!

november 1., szombat

Elkészült a Tószegi út! Az útfelújítás Abonyban befejeződött, hamarosan a padkát is megépítik. A helyszínre a városvezető és képviselő társa is ellátogatott.

Pető Zsolt polgármester tájékoztatása szerint a munkálatok melegaszfaltos technológiával készültek el a belterületi szakaszon. A közelmúltban a külterületi rész is megépült, amely itatásos aszfaltborítást kapott a Tószegi út Pest vármegyei szakaszán. Az útfelújítás Abony térségében azonban nem áll meg, hamarosan újabb szakasz korszerűsítése is megkezdődik, ezzel tovább javítva a közlekedés biztonságát és komfortját.

Útfelújítás Abonyban: elkészült a Tószegi út
Útfelújítás Abonyban: a városvezető is a helyszínre látogatott

Abony polgármestere, Pető Zsolt, október 30-án a Tószegi úton, azaz a helyszínen tekintette meg a munkálatokat Krupincza János önkormányzati képviselővel együtt. A látogatás során meggyőződtek arról, hogy az útfelújítás jó ütemben halad, és hamarosan már a padka is elkészül. A remények szerint sor kerülhet a Tószegi út Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei szakaszának felújítására is, amivel a teljes útszakasz megújulhatna.

– Hosszú ideje lobbizunk annak érdekében, hogy a településeinket összekötő közútjainkat felújítsák. Köszönjük, hogy a célhoz egyre közelebb érünk, hiszen Földi László országgyűlési képviselő úr arról is beszámolt, hogy hamarosan a Törtel-Abony út felújítása is megtörténhet, illetve megkezdődik a rejtett csomópont kiépítése a négyes autópályán, mely az újszilvási lehajtó lesz – fogalmazott a városvezető.

 

