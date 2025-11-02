Véradások a Jászkunságban november 3. és november 7. között

Kérjük, mielőtt elindul vért adni, ellenőrizze a kiválasztott véradás helyszínét és időpontját a következő webcímek egyikén: www.ovsz.hu; www.voroskereszt.hu.

Véradás a Jászkunságban

Fotó: Illusztráció / Forrás: Shutterstock

Jászjákóhalma, Jászjákóhalma Gazdakör (Bajcsy-Zsilinszky út 9.), november 3. 14:00 - 16:00,

Rákóczifalva, Varsányi Közösségi Ház (Szabadság tér 10.), november 4. 13:30 - 16:30,

Szolnok, Szolnoki Területi Vérellátó Intézet (Tószegi út 21), november 5. 08:00 - 17:00,

Karcag, Déryné Művelődési Közp. (Dózsa György u. 5-7.), november 6. 09:00 - 12:30,

Kisújszállás, Vigadó Kulturális Központ (Szabadság tér 7.), november 6. 14:00 - 16:00,

Szolnok, Szolnoki Területi Vérellátó Intézet (Tószegi út 21), november 7. 08:00 - 15:00.

Jelentkezés feltételei: elmúlt 18 éves, de még nincs 65 (első véradók esetén a felső korhatár 60 év), testsúlya eléri az 50 kilogrammot és egészségesnek érzi magát.

Az Országos Vérellátó Szolgálat azt kéri, hogy a véradáshoz vigye magával a személyazonosító igazolványát, lakcím és TAJ-kártyáját!

Országos Vérellátó Szolgálat