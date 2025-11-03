1 órája
Pár napja vették észre a furcsa változást a helyiek, a Tisza-tónál mindenki erről beszél
Tavasztól őszig üzemelnek. Néhány napja leálltak a viharjelzők a hazai tavakon. Október 31. óta nem „villognak már a lámpák" a Tisza-tónál sem.
Október végén leálltak a viharjelzők a hazai tavakon. Mutatjuk a részleteket.
Fontos változásról számolt be a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Leálltak a jelzőrendszerek.
Áprilisig nem villognak a viharjelzők
– Igazgatóságunk minden évben április 1-től október 31-ig üzemelteti a viharjelzőrendszereket a Balatonon, a Velencei- és a Tisza-tónál. Az országos viharjelzőrendszert a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság üzemelteti, a viharjelzéseket és az időjárás előrejelzéseket a HungaroMet Siófoki Viharjelző Obszervatóriuma adja ki – közölte a témával kapcsolatban a főigazgatóság.
Amint az illetékesek írják: a katasztrófavédelem az idei szezonban is folyamatosan felügyelte a rendszert, az a teljes viharjelzési időszakban biztonságosan működött. A balatoni viharjelzés a tó három medencéjében egymástól függetlenül funkcionál, mindhárom rendszer az adott terület időjárási körülményeihez igazodva jelez.
A Balaton keleti medencéjében megújultak a viharjelző lámpák és az energetikai rendszer, ennek köszönhetően a végpontok még hatékonyabban működnek. A szervezet a közeljövőben további hatékonyságnövelő fejlesztéseket tervez.
A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!
Mobilalkalmazáson is követhetők a viharok
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság évek óta üzemelteti az ingyenesen elérhető TAVIHAR nevű mobilalkalmazást, amelyen jól követhető az ország legnagyobb tavain érvényes aktuális viharjelzés.
Emellett folyamatosan frissülve szabadon hozzáférhetők a Balatont, a Velencei- és a Tisza-tavat érintő időjárási információk
- a BM OKF (www.katasztrofavedelem.hu),
- a HungaroMet (www.met.hu), valamint
- az RSOE (www.rsoe.hu) honlapján.
Rúzsnyomok és arcápolási varázsszerek a múltból – egyedülálló kozmetikatörténeti kiállítás nyílt Jászkiséren
Toszkánában hódít a Jászkunság: Mezőtúr és Kunszentmárton San Gimignanóban – galériával