Megtörtént

1 órája

Pár napja vették észre a furcsa változást a helyiek, a Tisza-tónál mindenki erről beszél

Tavasztól őszig üzemelnek. Néhány napja leálltak a viharjelzők a hazai tavakon. Október 31. óta nem „villognak már a lámpák" a Tisza-tónál sem.

Rimóczi Ágnes

Forrás: Szőke Péter BM OKF

Fontos változásról számolt be a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Leálltak a jelzőrendszerek.

Áprilisig nem villognak a viharjelzők

– Igazgatóságunk minden évben április 1-től október 31-ig üzemelteti a viharjelzőrendszereket a Balatonon, a Velencei- és a Tisza-tónál. Az országos viharjelzőrendszert a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság üzemelteti, a viharjelzéseket és az időjárás előrejelzéseket a HungaroMet Siófoki Viharjelző Obszervatóriuma adja ki – közölte a témával kapcsolatban a főigazgatóság.

Amint az illetékesek írják: a katasztrófavédelem az idei szezonban is folyamatosan felügyelte a rendszert, az a teljes viharjelzési időszakban biztonságosan működött. A balatoni viharjelzés a tó három medencéjében egymástól függetlenül funkcionál, mindhárom rendszer az adott terület időjárási körülményeihez igazodva jelez.

A Balaton keleti medencéjében megújultak a viharjelző lámpák és az energetikai rendszer, ennek köszönhetően a végpontok még hatékonyabban működnek. A szervezet a közeljövőben további hatékonyságnövelő fejlesztéseket tervez.

Mobilalkalmazáson is követhetők a viharok

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság évek óta üzemelteti az ingyenesen elérhető TAVIHAR nevű mobilalkalmazást, amelyen jól követhető az ország legnagyobb tavain érvényes aktuális viharjelzés.

Emellett folyamatosan frissülve szabadon hozzáférhetők a Balatont, a Velencei- és a Tisza-tavat érintő időjárási információk

  • a BM OKF (www.katasztrofavedelem.hu),
  • a HungaroMet (www.met.hu), valamint
  • az RSOE (www.rsoe.hu) honlapján.

 

