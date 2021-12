Tiszafüred lett Zsóka következő szakmai állomása, ahol nagy megtiszteltetésnek fogta fel, hogy a helyi fazekasmester, Szűcs Imre műhelyében dolgozhatott. Rövid idő múltán már-már a Tisza-tó fővárosának is búcsút intett, mikor is a szíve, leendő párja személyében maradásra késztette. Közös otthont teremtettek maguknak, így megépült saját, Szőlősi úti műhelye és kiállítóterme is.