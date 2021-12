Tervek 49 perce

A városközpontba, új épületbe költöztetnék a könyvtárat Rákóczifalván

A könyvtár fontos szerepet tölt be a falvaiak életében. A bibliotéka munkatársai is arra törekszenek, hogy minél szélesebb körben tudják kielégíteni a látogatók igényeit. Az olvasók csak azt sajnálják, hogy az intézmény kicsit messze esik a városközponttól, bár az idős, nehezen közlekedő olvasóknak jelenleg is házhoz viszik a kikölcsönzött kiadványokat.

Forrás: Illusztráció/Shutterstock

Farkasné Jakab Krisztina könyvtárvezető nemrég egy igény- és elégedettségmérő kérdőívet is összeállított, melyet közösségi oldalakon tettek közzé. A kérdőív segítségével a helybéliek anonim módon adhattak hangot véleményüknek az olvasmánykínálaton túl többek között a könyvtár elhelyezkedésével, belső állapotával, felszereltségével, az elérhető szolgáltatásokkal, programokkal kapcsolatban. Az íveket szombatig lehetett kitölteni.

– Egyre több okoseszközt használnak az emberek, a járványhelyzet pedig átformálta az olvasási szokásokat, az emberek érdeklődését. Ezért úgy gondoltuk, fontos, hogy a könyvtár szolgáltatásait is modernizáljuk, szeretnénk újdonságokkal is előrukkolni – mondta Farkasné Jakab Krisztina könyvtárvezető, aki a kérdőívet összeállította. Ehhez viszont látni szerettük volna, hogy mivel elégedettek az olvasók, mi az, amit hiányolnak, mire lenne igényük. – A kérdőíven adott válaszokat összesítjük és az eredményt szintén közzétesszük. A folyamatosan megküldött válaszokból viszont már körvonalazódik, hogy mit szeretnének olvasóink. Például úgy tűnik, kezdenek egyre népszerűbbé válni a társasjátékok. A könyvállományt szeretnénk bővíteni, a válaszok alapján főként új szépirodalmi, sci-fi, fantazi, történelmi, krimi műveket forgatnának legszívesebben. De a gyermekeknek szóló szép- és szakirodalomra is nagy az igény. A rendezvényeket tekintve író-olvasó találkozókat várnak, igény van a gyermek kézműves-foglalkozásokra, de a felnőttek is szívesen veszik a kézművesoktatást.

A könyvtárvezető azt is elárulta, az épület állapotával, a könyvtár elhelyezkedésével nem elégedettek, ami érthető, mivel igen régi épületről van szó, repedeznek a falak, és az olvasók annak örülnének, ha a könyvtár is a városközpontban működne. Ez már korábban is folyamatosan téma volt az olvasók körében...

– Régen a központban volt a könyvtár, de amikor lebontották azt az épületet, átköltöztették a jelenlegi helyére, a Rákóczi úti épületbe. Itt valamikor kocsma és nyugdíjasklub működött, tehát eleve nem könyvtár céljára épült – árulta el Császiné Csáti Réka, a Varsány Közösségi Ház és Könyvtár igazgatója. Az épület már nagyon rossz állapotú, a tetőt is mindenképpen cserélni kellene. – Pár éve egy nyári vihar után Pahocsa Kálmán tetőfedő és csapata rendbe tette, de az anyagok tovább romlottak. Jó lenne, ha egy új épületbe, a központba költözhetne vissza a könyvtár a központba, a Varsány Közösségi Ház mögötti udvaron lenne is hely felhúzni egy új épületet. De azt szeretnénk, ha a könyvtári szolgáltatásunk tartalmilag is megújulna, szerencsére lelkes, fiatal könyvtárvezetőnk van, aki ezt kézbe tudja venni, vannak jó elképzelései – hangsúlyozta Császiné Csáti Réka.

Megkérdeztük dr. Túróczi Imre polgármestert, hogy az önkormányzat foglalkozik-e a könyvtár központba költöztetésének kérdésével. – Pályázni fogunk a következő ciklusban egy új könyvtár építésére – számolt be róla a polgármester. – A Varsány Közösségi Ház mögötti területen szeretnénk egy új épületet felhúzni, amennyiben az építésügyi hatóságok nem találnak olyan okot, ami ezt megakadályozza. Egyelőre várjuk, hogy kiírják az új pályázatokat – tette hozzá.

