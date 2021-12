– Egyelőre csak „csepegtetjük” az ezzel kapcsolatos információkat. Azt szeretnénk ugyanis, hogy a látogató a helyszínen szembesüljön a kiállítás részleteivel és meglepetésként érje a látvány. Annyit azonban elárulhatok, hogy egy igencsak korszerű és látogatóbarát tárlatot hívunk életre, az installációkkal is ezt a szemléletet követjük. Publikus továbbá, hogy itt láthatja majd a közönség a tiszajenői aranykincset is, melyet korábban Nagy Fanni régészünk és Urbán László önkéntes fémkeresős kollégánk talált meg. Óriási jelentőségű ez az anyag, éppen ezért megérdemli, hogy részletesebben is bemutassuk.