A megyeszékhely valóban nem panaszkodhat a városnak egyre nagyobb megbecsülést adó kulturális életére. Két, bérleti rendszerben is tevékenykedő intézménye, a Szigligeti Színház és szimfonikus zenekara mellett még számos jeles énekkar is öregbíti a város hírnevét. Most, kétévi tervezést követően, a Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus is egy Bartók Béla nevét viselő bérletsorozattal szeretné szorosabbra fűzni kapcsolatát hallgatóságával, a kórusmuzsika kedvelőivel.