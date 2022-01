A tárlatot Albert Krisztián karcagi gyűjtő A karcagi csata – Helyi tárgyak és történetek a II. világháborúból című előadása nyitja, majd Turi János, kenderesi helytörténeti kutató a második világháború kenderesi eseményeiről mesél az érdeklődőknek. A kiállítás anyagát Albert Krisztián kollekciója mellett a környékbeli gyűjtők világháborús relikviái adják, melyek között igazi ritkaságok is felbukkannak majd. Így például egy Nirona gyártmányú, Karcagon előkerült Wehrmacht-kanna, egy amerikai, úgynevezett jerrycan – ami szintén karcagi lelet –, melyet állítólag a szovjetek hagytak hátra. Sőt, régebbi típusú háromszögkannát is kiállítanak, mely nemrégiben Tiszafüreden került elő. Továbbá Galgóczi Attila egyenruhagyűjteménye is itt lesz Debrecenből. A tárlat most szombaton és vasárnap, illetve jövő hétvégén egyaránt egész nap, hétközben pedig előzetes bejelentkezéssel lesz látogatható.