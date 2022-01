Magyarország egyik legrégebbi társadalmi közösségének évfordulóját ünnepli jövő héten hétfőn 17 órakor a Kossuth Múzeum, közölte az intézmény. Ekkor tartják ugyanis a Ceglédi Százas Küldöttség 145. emléknapjára tervezett programokat. Az 1877 óta létező közösség a település Kossuth-kultuszának legnagyobb őrzője. A város kulturális életében betöltött kiemelkedő szerepe miatt a társaság immár a helyi értéktárban is szerepel. Megtudhattuk, a rendezvényen Deák Nóra könyvtáros (ELTE Angol–Amerikai és Germanisztikai Szakkönyvtár) mond majd emlékbeszédet. A múzeum tájékoztatójából az is kiderül, hogy e program keretében számolnak be a múzeum baráti körének elmúlt évéről, idei terveiről, valamint bemutatják a Kossuth Gyűjtemény legújabb darabjait is.