Máté István munkája a város kiemelt jelentőségű költőjének életrajzát, köteteit mutatja be, de fontos szerepet kap benne pályafutásának egyik lényeges oldala, az istenes versek is. A Kisújszállási Nagykun Kalendárium idei kötete – dr. Ducza Lajos szerkesztésében – a történészeknek, a visszaemlékezőknek, a kerteket, virágokat kedvelőknek, a helyi közösségeknek, a művészetbarátoknak, valamint a gyermekeknek is kínál olvasnivalót.