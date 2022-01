A Modern Városok Program részeként, illetve egyéb uniós és kormányzati támogatásoknak köszönhetően a megyeszékhely keleti kapuja 2020-’21-re részben megújult és megszépült. A Szolnoki Művésztelep alkotóházait és -műhelyeit, műtermeit, de még az egykori Művésztornyot is átépítették. A telep hamarosan a város és lakossága felé is nyitott lesz. Erre szolgál a most épülő fogadóközpont is. A középkori vár feltárási munkálatai is folyamatosan újabb és újabb kincseket hoznak a felszínre. Immáron a nemrégen helyreállított Vártemplom is rangjához méltó „öltözékben” hirdeti immáron az Úr dicsőségét, de a város a közeljövőben tervezi a mellette álló Damjanich-emlékmű és parkjának megszépítését is.