Leginkább a romantikus regények iránt volt igény, de nagyon sok gyermekkönyvet kölcsönöznek ki a szülők a csemetéiknek is. Emellett a könyvtár ablakai több kiállításnak is otthont adtak: különféle kézműves alkotásokat csodálhattak meg a járókelők, illetve a jeles napok alkalmából húsvéti és farsangi díszeket készítettek az iskolások, amelyeket díjaztunk is

– tájékoztatta hírportálunkat a városi könyvtár.