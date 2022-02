– Sokfelé és félét dolgoztam, tevékenykedtem a helyi könyvtárban is. Manapság is megyek, ha hívnak, szívesen segítem a helyi kezdeményezéseket, veszem ki a részem a programokból. Szívesen sütök süteményeket, készítek grillázstortát is. A szakkör tagjai is hozzám hasonlóan aktívak. Szinte kivétel nélkül tagjai vagyunk a Kuncsorbarátok Egyesületének, így általában részt veszünk a programokon is. A hímzés a pihenés, a kikapcsolódás, egyébként mindannyian jövünk-megyünk, aktívak vagyunk, amíg csak bírjuk – tette hozzá mosolyogva.