A Nemzeti Művelődési Intézet (NMI) és a Magyar Teátrumi Társaság (MTT) által szervezett VII. Pajtaszínházi Programban a Puszta Színkör képviselte megyénket. A pajtaszínházi seregszemle a járványügyi korlátozások miatt tavaly elmaradt, így idén a 2020-ban megalakult csoportok előadásait láthatták a nézők a Nemzeti Színházban.

A nyolcfős amatőr színját­szó­csoportunkat két éve hoztuk létre. Az volt a célunk, hogy jó közösséget kovácsoljunk, és előadásunkkal kulturális élményt adjunk a közönségnek

– felelte hírportálunk érdeklődésére Lajkóné Vincze Ildikó, a pusztamonostori Balázsovich Oszkár Közösségi Színtér igazgatója, aki egyébként a színjátszókör vezetője is.

A csoportot két középiskolás diák és hat aktív dolgozó felnőtt alkotja, beleértve a község polgármesterét, Kardos Veronikát is. Szakmai mentort a MTT biztosított a közösségnek Rigó József rendező, drámapedagógus tanár személyében, aki a darab kiválasztásától a szereposztáson át egészen a mű színpadra állításáig lelkesen dolgozott az amatőr színészekkel.

Rónyai László, a NMI megyei igazgatója és Nagy Enikő, az intézet munkatársa szintén segítette a csoportot.

A mentor Jean Racine francia író Phaedra-Story című tragédiáját jelölte ki, melyben a lélek örök drámája, a szenvedély és a bűnös gondolat küzd egymással.

A történet szerint Thészeusz athéni király felesége, Phaedra beleszeret mostohafiába, Hippolütoszba. Az ifjú azonban nem érez szerelmet az asszony iránt, hiszen apja ellenségének a lányát, Aricia hercegnőt szereti. Phaedra azonban mit sem törődik a fiú érzelmeivel, férje halálhírére megvallja szerelmét Hippolütosznak, aki továbbra is visszautasítja őt. Erre a szenvedéllyel fűtött nőben felerősödik a harag, a gyűlölet és a féltékenység érzése. Kétségbeesésében már arra gondol, hogy a halál is jobb, mint a viszonzatlan szerelem, és azt kéri a fiútól, hogy ölje meg, de az nem teszi ezt meg. A drámai helyzet tovább fokozódik, amikor kiderül, hogy Thészeusz valójában nem halt meg, és hazaérkezik. Phaedra bizalmasa Oenone, a dajka azt a mesét adja elő a királynak, hogy Hippolütosz szerelmi hevében meg akarta ölni a feleségét, mivel ellenállt neki. Thészeusz ártatlannak találta az asszonyt, és kérdőre vonta a fiát. Hippolütosz azonban nem tett terhelő vallomást Phaedrára. Apja átkától sújtva az ifjú kocsiján menekülve halálos balesetet szenved. Hippolütosz ártatlan halála lelkiismeret-furdalást ébreszt a pusztító szenvedély fogságában gyötrődő asszonyban, aki a tragédia csúcspontján a dajkát is a halálba kergeti, ő maga pedig öngyilkos lesz, és végórájában bevallja férjének a szörnyű igazságot.

Az előadás január 28-án debütált a Balázsovich Oszkár Közösségi Színtéren, majd két nappal később a Nemzeti Színház deszkáin is bemutatkozott a társulat.

Tagjai: Ambrus Sándor, Sipos Andrea, Vigh Bence, Kardos Kamilla, dr. Tárai Éva, Vágnerné Gábor Andrea, Tanczikó-Ruis Beatrix és Kardos Veronika. A Thészeusz bőrébe bújt Ambrus Sándort személyes élményeiről kérdeztük.

Hatalmas öröm és büszkeség számomra, hogy telt ház előtt léphettünk fel a Nemzeti Színházban, ahol életre szóló élményekkel gazdagodtam. Sokrétű a társulat. A próbák és az előadás során a generációk közötti tudásátadás is érvényesült

– osztotta meg tapasztalatait.