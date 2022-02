– A tárlat első termében főleg papíralapú dokumentumokat láthatunk egy kenderesi gyűjtő, Csatári Lajos jóvoltából. Diorámákat építettünk, kötözőhelyet alakítottunk ki, illetve több bábut is felöltöztettünk katonai egyenruhákba, illetve olyan használati eszközöket mutatunk be, melyek a második világháborús katonákhoz köthetőek – személyi felszerelések, különböző hagyatékok, papírdokumentumok –, és Karcagon, valamint annak környékén kerültek elő. Van itt kenderesi, kunhegyesi, törökszentmiklósi, kunmadarasi tárgy is, hiszen az egységek nagyjából majdnem minden nagykunsági településen megfordulhattak – sorolta a lelkes gyűjtő. A második teremben inkább háború utáni témájú tárgyakat láthatunk. Egyrészt a hadifogságba került emberek emléktárgyait, emlékiratait, másrészt tüzérségi eszközök, fegyverek maradványait.