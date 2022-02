– Zenekarunk a megalakulása óta foglalkozik gyermekek zenei nevelésével, zeneszerető és -értő közösségek létrehozásával. Éves programjainkban átlagosan közel száz ifjúsági előadás szerepel, melyet a térség, illetve a megye óvodásai, általános iskolásai és középiskolásai számára állítunk össze. A 2022-es év kiemelt ifjúsági programja a Mesék a Tisza-partról címet viseli.

A Tiszai mesevirágok című könyvben a mesék alapját képező történeteket a Jász-Nagykun-Szolnok megyében élő kilenc-tizenkét éves korú gyermekek írták azokról a helyszínekről, dolgokról, gondolataikról, amelyek a fantáziájukat megérintették.

– Balogh Sándor zeneszerző ebből a kivételes mesekönyvből zenésített meg három mesét, s ily’ módon az ifjú közönség saját környezetének értékeit láthatja, hallhatja viszont egy-egy koncerten, amelynek ősbemutatójára a Lázár Ervin Program keretében február 8-án került sor Szolnokon. Az egyik mese a Templom egere, mely egy építészeti értéket mutat be, nevezetesen az Alföld Katedrálisának is nevezett kunhegyesi református templomot. A másik a Találékony Laci cukrászról szól, akihez a Települési Értéktárban is szereplő szolnoki kuriózum, a habos isler „feltalálása” és megalkotása fűződik. A sort A kuporgó tündér zárja, mely a Tisza–Zagyva torkolatában elterülő, az egykori szolnoki vár maradványait, valamint régészeti értékeket is magában foglaló Örökség-díjas Szolnoki Művésztelepet idézi meg a gyermeki fantázia és a zene segítségével. A koncertet homokanimáció kíséri Nagy Katalin Matild grafikusművész közreműködésében, a mesélő pedig nem más, mint a mesekönyv szerzője, Danyi Zsuzsanna. Csak februárban, Szolnokon és Törökszentmiklóson, összesen nyolc alkalommal léptünk színre ezzel a produkcióval. Márciusban a Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. partnereként pedig szerte a megyében további tizenkét-tizenöt ifjúsági koncerten várjuk az iskolásokat interaktív előadásainkra.