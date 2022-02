A Kisújszállási Értéktárhoz kapcsolódóan pedig kutató háttérmunkát végzünk a százötvenkilenc elemre vonatkozóan. Mindemellett a könyvtáros kollégák online értéktár kvízjátékot hirdettek. Itt kell megemlítenem, hogy a városi könyvtár zavartalanul működik, idén közel hárommillió forint áll rendelkezésre állománygyarapításra. A Széchenyi utcai tájházban „kunsági szobát” sikerült berendezni a Morgó Hímző Kör jóvoltából, a néprajzi kiállítóteremben pedig jelentős eszközfejlesztés történt egy önkormányzati pályázat révén. A háttérmunkák ugyanolyan fontosak és értékesek, mint a zászlóshajón, a Vigadóban zajlók – tette hozzá Janó Lajos, aki azt is elárulta, hogy az önkormányzat az ideit a Fesztiválok Évének nevezte ki. – Készülünk a Bagaméri Fagyiünnepre, a városnapokra és a Kivilágos Kivirradtig Fesztiválra. A Horváth-tanyán országos huszártalálkozóra kerül sor, és nemzetközi kórusfesztivál helyszíne is lesz városunk, valamint a tízéves Kumánia is szervez programokat – sorolta az intézményvezető. További jó hír, hogy a önkormányzat biztosította, hogy ettől az évtől visszatérjenek a 2019-es létszámhoz, így teljes gőzerővel végezhetik munkájukat. – Természetesen Kisújszállás 2022-ben is szeretne megfelelni a „Nagykunság kulturális fővárosa” címnek. Ez meg is lesz, hiszen az önkormányzat, intézményünk a civil szervezetekkel, művészeti közösségekkel, nevelési-oktatási intézményekkel együtt bőséges programkínálattal jelentkezik – országos és nemzetközi eseményekkel is. Így most már be kell, hogy induljon az élet Kisújszálláson! – jelentette ki az intézményvezető.