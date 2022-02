– Nagy örömömre szolgált tanítani, mert nagyon sok ügyes kezű, és a művészetek iránt elkötelezett gyermekkel találkoztam. Törekedtem a tantárgy megszerettetésére, a művészetek iránt fogékony diákok felkarolására. Arra is, hogy a művészet sokféle ágát, területét bemutassam – így emlékszik vissza a népszerű művésztanár, Sindel Mihály azokra az évekre, amikor törökszentmiklósi diákok ezreit oktatta.

Biológia–földrajz–rajz szakon végzett, a diploma megszerzése után azonnal, 1964-ben kezdett dolgozni az egykori Rózsatéri, később Kölcsey Ferenc Általános Iskolában. Nyugdíjazásáig és még azon is túl, 1990-ig tanított gyermekeket. Közben folyamatosan alkotott és alkot a mai napig, akvarellel, tűzzománccal.

– Engem is Sindel Mihály tanár úr tanított rajzolni, amit annyira megszerettem, hogy képzőművészeti gimnáziumba jelentkeztem. A felvételire is ő készített föl. Azóta is tartjuk a kapcsolatot, nagyon jó vele találkozni, jókat beszélgettünk a kiállításon is.

Megtanította a művészet alapjait, csak éppen a rajzolásból fotózás lett

– ezt már hírportálunk munkatársa, a többszörösen díjazott Mészáros János fotóriporter, végzett fotóművész elevenítette fel.

A gimnáziumban a fotózás művészeti oldalával foglalkoztunk.

– Mivel nagyon sok pályázatot, díjat nyertem, tagja lettem a Fiatalok Fotóművészeti Stúdiójának, és a Fiatal Művészek Klubjának. Ám érettségi után katonának vittek, miután leszereltem, Budapestről visszaköltöztem Szolnokra. Írtam a megyei lap szerkesztőjének, felvettek, 1986 áprilisában. Vagyis ennek már harminchat éve – mesélte.

Az Ipolyi Közművelődési Központban hét egykori tanítvány és volt tanáruk munkáiból nyílt kiállítás.

Sindel Mihály művésztanár és Mészáros János fotóművész mellett Bernát András Munkácsy-díjas festőművész, Gácsi Barna, illetve Sári Zoltán szobrászművészek, Varga Rita és Várhelyi Csilla festőművészek, valamint Subicz István grafikusművész alkotásait láthatja a közönség. A tárlat február huszonhatodikáig látogatható.

Nagyon fontos a képi látásmód

A kiállításra kollégánk, Mészáros János munkái közül az embereket ábrázoló képeiből válogatott.

– A művészi és a sajtófotózásnál is elengedhetetlenül fontos a megfelelő képi látásmód. Sindel Mihály tanár úrnak ebben is sokat köszönhetek, hiszen megtanított komponálni, és mindennek az előnyös oldalát nézni. Azonban a sajtófotózás nehezebb, mert akkor azt az adott pillanatot kell megörökíteni, ami az esemény lényege. Az olvasónak ugyanis abból a hírképből tudnia kell, hogy mi történt. A művészi fotózásnál viszont van idő a kibontakozásra, és a néző is gondolkodhat a képen látottakon – mondta kollégánk, aki immár húsz éve tagja a Magyar Fotóművészek Szövetségének, a megyében egyedüliként.