A közelmúltban Szolnokon járt Törteli Eszter, aki legújabb könyvéről is beszélt a TiszapArt Moziban. Az eredetileg bűnügyi helyszínelőként dolgozó kétgyermekes édesanya első könyve tavaly jelent meg Anyahotel címmel. A szerzővel a könyvsorozatról és az odáig vezető útról beszélgettünk.

– Kezdjük a legelején: helyszínelőnek vagy írónak tartja magát most?

– Jelenleg az írói és a coach-létem kicsit erősebb, de a munkám az a hivatásom, melyet ugyanúgy csinálok a mindennapokban. 24 órát dolgozom, utána 72 óra pihenőidőm van, ennek köszönhető az, hogy ennyi minden belefér az életembe.

– Ebbe tartozik bele az írás is. Mikor döntötte el, hogy könyveket szeretne írni?

– Gyerekkorom óta írtam, iskolaújságot, novellákat, pályázatokat nyertem, viszont amikor elkezdtem dolgozni, ez alábbhagyott. A gyermekeim megszületése után, mikor már kicsit nagyobbak lettek úgy éreztem, eljött az ideje egy könyvnek. Elindultam egy pályázaton, melyet meg is nyertem, és az volt az a pont, amikor azt gondoltam, hogy érdemes írni. Nagyon egyedi stílusban írok, ezt kritikaként és pozitívumként is megkapom, de éppen ezért szokta az olvasókat magával ragadni a történet. A karakterek is úgy vannak felépítve, hogy mindenki megtalálja bennük magát, és így könnyebb velük azonosulni.

– Hogyan és mikor jött az Anyahotel ötlete?

– Az első nagy lezárás alatt kezdtem el írni. Ültem kint a kertben, néztem a Naszály hegyet, és arra gondoltam, de jó lenne most ott lenni egyedül. Hiszen abban az időszakban mindenki otthon volt összezárva folyamatosan. Akkor fogalmazódott meg bennem a gondolat, hogy mennyire jó lenne egy ilyen helyet létrehozni, mint az Anyahotel, ahova az anyukák elvonulhatnak pihenni három napra. Kirándulhatnak, beszélgethetnek, magukkal foglalkozhatnak, mert úgy gondolom, erre minden édesanyának szüksége lenne.

– Miről szól a könyv?

– Ez egy bűnügyi történet, ami négy nőnek a találkozását mutatja be a hotelben, akik azután elkövetnek egy bűncselekményt. Ennek a nyomozásáról, felderítéséről szól. Annyiban egyediek az én könyveim, hogy belevittem a szakmai tapasztalataimat, és mivel jegyzőkönyveket is készítek, így egy tejesen új módon vezetem az olvasókat és úgy mutatom be az eseményeket.

– Ebből adódóan felmerül a kérdés, hogy mennyi valóságalapja van a történetnek?

– Nagyon sok minden megtörtént ezekből a dolgokból a valóságban, de nem egyszerre és nem úgy, ahogy leírtam.

A szolnoki TiszapArt Moziban Demeter Éva (balra) beszélgetett Törteli Eszterrel Fotó: Kiss János

– Az első könyv önmagában is megállja a helyét vagy egyértelmű volt, hogy lesz folytatása és nyitva hagyta a történetet?

– Lezártam, viszont a második kötet ráépül az elsőre. Ugyanazokat a karaktereket viszem végig, kiderül, hogy mi lett a sorsuk, tehát egy folytatásos történet. Az éppen készülő harmadik könyvről annyit elárulhatok, hogy 20 évvel később indul a történet, a címe pedig A bosszú lesz.

– A könyvben fontos társadalmi témákat is feszeget.

– Az első részben a legnagyobb hangsúlyt a nők társadalmi helyzete kapja. A nárcisztikus anyákról, és a bántalmazó kapcsolatokról is szó van, legfőképpen arról, hogy aki ilyen helyzetbe kerül, miért nem tud kilépni abból. A célom a tabuk ledöntése volt, és az, hogy minden oldalról bemutassam az ilyen helyzeteket, mert úgy látom, társadalmi szinten ezek nincsenek jól kezelve. A második kötetben már ezeknek a megoldásáról írok.

– Várható még negyedik része az Anyahotelnek, vagy más típusú könyvekre számíthatnak ezután öntől az olvasók?

– Ezt a sorozatot a harmadik résszel lezárom, de továbbra is bűnügyi témájú könyvekre lehet számítani, hiszen ez az, ami hozzám a legközelebb áll, és a mindennapokból óriási ihletet tudok meríteni.

– És hogy egy picit az eredeti szakmájáról is beszélgessünk: hogyan lett bűnügyi helyszínelő?

– Már egész kiskoromban érdekelt az emberi test, a halál, hiszen vidéken nőttem fel, és nálunk ez utóbbi nem volt tabutéma. Gazdaságunk volt, állatokat tartottunk, és teljesen természetes dolog volt, ha elhullott egy állat. Így amikor szakmát választottam, ez volt az a terület, amiben minden megvolt, amit szerettem volna, hiszen ez nem monoton, hanem izgalmas és változatos munka. Úgy is mondhatnám, a szakma választott engem.