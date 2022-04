Az egyik sarokban kedves kis állatfigurák üldögélnek, középen politikusok, akik éppen egy tálból cseresznyéznek, a bejárattal szemben pedig Ferenc pápa álldogál. Tótáné Pethő Rózsa kiállításán helyet kaptak még mesefigurák, bábok, de ott áll Árpád házi Szent Erzsébet alakja is. Egy dolog közös bennük, mindegyikük nemezből készült a nagykörűi művész keze által.

Igen, kissé eklektikus a tárlat anyaga. Ez azért van így, mert a kiállított figurák mindegyike valamilyen versenyre készült. Mindig volt egy tematika, ami alapján dolgozni kellett, az adott darabok elkészültek, itt pedig mind a kiállítás részét képezik – mondta el Tótáné Pethő Rózsa. A nagykörűi nemezelő rendszeresen vett részt győri babakiállításon, ahol több éven keresztül díjazták a munkáit. Nem véletlenül, hiszen a nemezfigurák különlegesnek, s egyedülállónak számítanak.

Fotó: Mészáros János

– Már csak azért is különlegesek, mert az elkészítésük nem egyszerű. Nagyon idő-, energiaigényes tevékenység, nagy türelem és kitartás kell hozzá – mondta el.

A kiállított darabok pedig egytől-egyig bizonyítják, hogy Tótáné Pethő Rózsa nagyon kitartó alkotó. A kiválasztott témát mindig élethűen ábrázolja a figurákon, aprólékosan dolgozza ki a részleteket, így válnak különlegessé ezek a nemezbabák. És egyedivé, mert mint mondta, valószínűleg kétszer ugyanazt a témát nem is tudná elkészíteni. Példaként említhetem itt azt a hegymászó mackót, amiből készült egy másolat. Nem másnak, mint Erőss Zsoltnak. Történt ugyanis, hogy a híres hegymászó barátja látta meg a macit, s szerette volna megvenni azt. Nem adtam, de elkészítettem újra, az lett az ajándék. Mai napig elszomorodom, ha ránézek a macira és az elhunyt hegymászóra gondolok – mesélte el a művész.

Egyedülálló, precízen kidolgozott munkáit többször díjazták is Fotó: Mészáros János

Ahogy ez a történet is egy emléket idéz fel, úgy szinte minden darabhoz kötődik valamilyen élmény. Így például a jász viseletű babák azért fontosak számomra, mert magam is erős jász tudattal élek. De tisztán emlékszem a Ferenc pápa figurájának alkotására is, vagy a funtineli boszorkány alakkal kapcsolatban előjönnek a regény olvasásakor átélt élmények. Mindegyik babának külön története van – mesélte Tótáné Pethő Rózsa, aki manapság már kevesebbet alkot, de mint mondta, terve még van. Nagykörűi születésűként mi máshoz is kapcsolódik ez, mint a cseresznyéhez. Szeretnék egy igazi, békebeli cseresznyeszüretet megalkotni nemezből – tette hozzá.