A gyászjelentések elfeledett családi kapcsolatok követését is segítik – hangsúlyozta Tatár Andrásné, és kitért arra is, hogy a családkutatásban nagy segítségére volt a szakmai munkájában elsajátított, részletekbe menő, de az összefüggéseket is felismerő évtizedes földtani adatgyűjtő tevékenység. Számára az elmúlt év legérdekesebb eredménye gyászjelentésekből kiindulva egy évszázadokon át a bányászathoz kötődő család – olajmérnök férje felmenőinek a kutatása során – egy újabb érdekes ágának megismerése volt.



– Anyósom, Tóth Zsófia gyógyszerész elődeinek adatait 2013-ban kaptam meg egy kockás íven, és mivel ajándékozója a következő évben meghalt, néhány újabb adatot csak egy unokatestvértől sikerült beszereznem. Ezt követően kezdtem neki a kutatásnak egy Szajbély nevű ükanya születési és házasságkötési adatai alapján – idézte fel a kezdeteket az előadó. – Elmondása szerint ezen az úton elindulva sikerült férjének bányatiszt – föld alatti geometria – szépapját, az 1777–1855 között élt Szajbély Istvánt megtalálnia, akiről még ásványt is neveztek el annak idején. Mégpedig a Rézbányáról (Bihar-hegység) származó szaibelyitet, ami azt mutatja, hogy névadója ismert, megbecsült ember volt a maga korában.

A reformkorban az ő Rézbányáról származó gyűjteménye volt a legjelentősebb adomány, amivel a Pesti Magyar Királyi Egyetem ásványtára gyarapodott. A kutatást megkönnyítette, hogy nem túl gyakori, de a bányaiparban ismert, figyelemre méltó teljesítményeket nyújtó család nevéről volt szó, ami jó kiindulást adott a néhai bányamérnök leszármazottainak kereséséhez. A családi kapcsolatok megismerésében fontos szerepe volt a Szajbely család nemesi leszármazási táblájának is. Közben feltárult az elmúlt két évszázad, kezdetben a történelmi Magyarország, majd Trianon után a szűkebb haza magyar ipar- és iskolatörténetének egy jelentős része is, mivel a polgárosodó ősök pályája átöleli a Maros völgyében levő Milovától a Krassó-Szörényi-érchegységbeli Oravica- és Szászkabányán át, valamint a Bihar-hegységbeli Rézbányától a Selmeci Bányászati és Erdészeti Akadémiáig terjedő területet. Foglalkozásuk terén pedig a bécsi Pázmáneum egyik vezetőjeként ténykedő katolikus főpaptól kezdve, a Mária Terézia által az ország első felsőoktatási intézményeként alapított Selmeci Bányászati és Erdészeti Akadémián végzett erdész és bányász, továbbá vasútépítő, vagy pénzügyi szakemberek soráig. Fenti intézmény a trianoni döntést megelőzően, 1919-ben áttelepült Sopronba, majd bánya- és kohómérnöki kara az ötvenes években induló Miskolci Műszaki Egyetem bázisát képezte – magyarázta a családkutató.



Körmöcbányához kötődik az egyre jobban szerteágazó család históriájának egyik jeles eseménye, mikor is a ’48-as szabadságharc alatt – Szajbély István veje – Péch Antal bányamérnök fogott olyan veszélyes vállalkozásba, amiért a szabadságharc után minimum kötél vagy golyó is járhatott volna.

Az ország számára létfontosságú körmöcbányai nemesfémkészletet és a pénzveréshez szükséges gépeket az osztrákok elől, még a Görgei-hadtest megérkezése előtt sikerült kimentenie 1849 januárjának első felében a bányavárosból, és kalandos úton a kormány akkori székhelyéül szolgáló Debrecenbe szállítania. Valószínűleg a Világos utáni felelősségre vonás elől kellett 1850-ben közel másfél évtizedre családostól Morva- és Csehországban, majd a Ruhr-vidéken folytatnia felelősségteljes beosztásokban bányamérnöki tevékenységét.



Ez a rokoni kapcsolat nagy hír volt számomra. Ekkor kezdtem el intenzívebben ismerkedni Péch Antal munkásságával, akiről addig annyit tudtam, hogy az Országos Magyar Bányász és Kohász Egyesületben létezik Péch Antal-díj, mint rangos kitüntetés. Közben az is kiderült, hogy a Soproni Bányászati Múzeum anyagában található Kosáry Domokos történész kéziratos Péch Antal-életrajza, mivel ő a jeles bányamérnök dédunokája. Péch Antal veje pedig Réz (Reicher) Géza későbbi főbányatanácsos, aki a Selmecbányai Bányászati és Erdészeti Főiskola utolsó rektoraként – szinte megismételve apósa tettét – 1919-ben a nagy hírű intézményt Sopronba költöztette! Leánya, Kosáryné Réz Lola a két háború közötti korszak kedvelt írónője és műfordító pedig Kosáry Domokos történész, majd az MTA elnökének édesanyja volt. Így jutottam el a jórészt régi gyászjelentéseken olvasható nevek, rokonsági kapcsolatok elemzése révén a XX. századig, miközben a témához kapcsolódó más források tanulmányozása révén is sikerült bő két évszázad érdekfeszítő és kalandos családtörténetébe bepillantanom – zárta nagy érdeklődéssel kísért előadását Tatár Andrásné nyugdíjas geológus.