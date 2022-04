Mondandójában arra is kitért: a szolnokiak körében különösen kedveltek az itteni látnivalók.

Noszvajon mintegy százhárom szálláshely található, melyek között számos innovatív helyszín is akad. Lombkoronaházaink, felújított és komfortossá tett parasztházaink, valamint barlangszállásaink is vannak. Utóbbiak segítenek megtapasztalni, hogy mit jelent a bükkaljai kultúrában a kőből és fából való építkezés – részletezte a referens.



Czinkéné Szűcs Krisztina hozzátette: Noszvajon állandó attrakcióként tartják számon a meseutat, melyet családok is bebarangolhatnak. Mi több, pároknak is kialakítottak egy külön szakaszt.



– Forrástúránkra évente több ezren kíváncsiak. Szabadon végigjárható a Vadon Kulcsa Tanösvény is, amely hazánk első erdőfürdő tanösvénye – summázta a legnevesebb természeti látnivalóikat a referens.