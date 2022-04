A jó hangulatot nem csak a színdarabok, hanem a diákok frappáns jelmezei, a zenei előadások és a Shakespeare-ről szóló, interaktív játékok is biztosították. A Shakespeare fesztivál keretében a diákok több jelenetet is előadtak a Hamletből, a Szentivánéji álomból, megtekinthettük a Lóvátett lovagok adaptációjának egyik részletét, illetve az Y színház esete Rómeóval című színielőadást is.

Ezt a napot már év elején megterveztük, hiszen az ötlet az egyik amerikai tanárunk, Senechal Diána fejéből pattant ki, aki nagy rajongója az irodalomnak, így lehetőséget kapott arra is, hogy civilizációs órákon belül foglalkozzon ezzel a témával – mondta az intézményvezető.

– A fesztivált már tavaly is szerettük volna megvalósítani, azonban a járványügyi helyzet nem engedte, így a mostani esemény lehetőséget ad arra, hogy hagyományt teremtsünk a rendezvényből – folytatta.

A gimnázium folyosóin több száz diák nyüzsgött, mint kiderült, nem csak a Shakespeare fesztiválnak ad otthont az intézmény, hiszen más programokon is részt vehetnek a fiatalok.

A tiszafüredi Kossuth Lajos Gimnázium és Általános Iskola diákjai láthatók, akik Shakespeare KLG style előadást mutattak be Fotó: Köllő Judit

– Minden gimnáziumban lehetőség adódik arra, hogy hét olyan tanítás nélküli napot szervezzen, mely kicsit kötetlenebb a megszokottnál – fejtette ki Molnár László, a Varga Katalin Gimnázium intézményvezetője.

– A fesztivál mellett több esemény is zajlik iskolánkban, hiszen a Mentovich Ferenc Természettudományi Verseny döntőjét is mi szerveztük, illetve egy Diákszimpózium is zajlik, amelyre a megyéből több iskola is érkezett hozzánk.