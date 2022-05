Ismét különleges kiállítással lepte meg a szobrászat kedvelőit Baráth Fábián, a Szolnoki Művésztelep szobrászművésze. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban látható új tárlata, melyet Fazekas Réka kurátor szavaival nyitottak meg.

Az Útjelzők címet viselő kiállításon megjelennek a VIII. Szolnoki Bronzszobrászati Szimpóziumon készült művek, de a művész korai témáit is megjelenítik.

A kiállítás címe Útjelzők

– beszélt a részletekről Baráth Fábián.

– Az utolsó néhány munkámnak ezt a címet adtam, így kézenfekvő volt, hogy a tárlat is ezt kapja. Az útjelző kifejezés szótári jelentéssel is bír, ugyanakkor az ember életútjának, szellemi útjának főbb állomásaira utal, melynek elemeivel találkozhatunk a bemutatón is. Ennek további értelmezése a nézőre vár, hiszen a művekkel való találkozás alkalmával a befogadó önállóan, saját élménye alapján kell, hogy gondolkodjon. A tárlaton a szobrász tíz alkotást állított ki.

A címadó sorozatom első darabjai a tavalyi bronzszobrászati szimpóziumon készültek

– magyarázta a művész.

– A többi munka pedig a „Tükör” és a „Sztélé” sorozatokból került ki. Ezek a témák évek óta foglalkoztatnak, számos most látható szobrot évekkel ezelőtt kezdtem el, és erre a kiállításra fejeztem be. Így friss anyag tárul a nagyközönség elé. Az alkotások között olyan is előfordul, mely öt éve az asztalom alatt hevert nyers öntvényként, mert nem találtam rajta fogást. A kiállításra készülve azonban sikerült befejezni a régóta halogatott darabokat is.

– Ezek a szobrok nem ábrázoló jellegűek. Nem a beszélt nyelv által megfogható és kifejezhető tárgyakat és jeleneteket akarják elmesélni. Mint ahogy a zene vagy a tánc is a saját nyelvrendszerén keresztül szól hallgatójához, úgy a szobrászat is a saját belső szabályait betartva, a tér és forma nyelvén fogalmaz meg tartalmakat. A címek, melyeket munkáimnak adok, átfogó, rétegzett jelentéstartalommal bíró hívószavak. A hajó, a tükör vagy a táj a művészetben, az irodalomban, a zenében is évszázadok óta használatos szimbólumok. Így a címadáson keresztül a szobrok fogalmilag könnyen megközelíthetőek bárki számára, annak ellenére, hogy nem narratív, ábrázoló jellegűek – tette hozzá.