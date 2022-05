Elindult a Petőfi 200 emlékév keretében a 3,5 milliárd forintból megvalósuló Magyar Géniusz Program. Ennek részeként Kecskeméten, a Cifrapalotában a szolnoki média képviselői számára tartott tárlatvezetést Szabóné Bognár Anikó, a Kecskeméti Katona József Múzeum igazgatóhelyettese a minap.

Az elmúlt évek legnagyobb vándorkiállításán hatvanhét intézmény 154 történeti, régészeti, néprajzi és művészettörténeti műtárgya mesél a látogatónak az elmúlt két évezredről. A programot a több mint 100 intézményi tagot számláló Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége (MVMSZ) koordinálja, melynek mintegy 30 tagja határon túli intézmény. Kedden a Jász-Nagykun-Szolnok megyei média képviselői ismerkedhettek meg a tárlat anyagával.

– A kiállítás a vidéki múzeumok legféltettebb, legreprezentatívabb anyagát mutatja be, első állomása Kecskemét. Szeretnénk a város határain kívülre is elvinni a hírét, hiszen összesen hét helyszínen lesz látható ez az országos vándorkiállítás. A mai napon kimondottan a szolnoki sajtó számára úgymond kiválogattuk a Jász-Nagykun-Szolnok megyei múzeumokból érkezett tárgyakat, hogy általános tárlatvezetés keretében azokra hívjuk fel a figyelmet – fogalmazott Szabóné Bognár Anikó, a Kecskeméti Katona József Múzeum igazgatóhelyettese.

A magyar kulturális örökség tekintélyes részét a vidéki múzeumok őrzik, mely mennyiségét és értékét tekintve is páratlan.

Ezen műtárgyakat azonban többnyire csak a helyben élők ismerik

E gondolat mentén jött létre a vándorkiállítás, ami az adott településre, múzeumra leginkább jellemző és legjelentősebb műtárgyakat vonultatja fel. Hatvanhét intézmény 154 történeti, régészeti, néprajzi és művészettörténeti műtárgya mesél a látogatónak az elmúlt két évezredről.

A géniusz mögött rejlő értéket maguk a műtárgyat felajánló múzeumok határozták meg, mely képviseli az intézményt, a települést, annak történelmi és kulturális múltját.

A kiállítás megálmodói szerint éppúgy géniusz egy magyar gondolat, egy érzés, ahogyan a nemzeti hőseink tettei, lángelméink alkotásai, vagy akár a helyi tradíciókat éltető, népi tárgyak is. A kiállításnak nemcsak a létrejötte forradalmi, de látványmegoldásai tekintetében is újszerűségre törekedett. A rendkívül heterogén tárgyanyag úgy került kontextusba, hogy közben külön-külön is megőrzik saját történetüket. A tárlat Kecskemét után Gyulán, Debrecenben, Győrben, Szombathelyen, Szekszárdon lesz látható, majd Eger után Budapestre érkezik 2023 év végén.

A kiállítás Kecskeméten május 22-ig látogatható.