Az Európai Szakképzési Hét keretében különleges programot szervezett kedden a Szolnoki SZC Pálfy- Vízügyi Technikum. Az ART-tal mennék én a Tiszán performance elnevezésű esemény egy olyan művészeti napot takart, amelyen a diákok tehetséggondozó programokon keresztül mutathatták be megtanult előadásaikat.

Az eseményre az intézmény diákjai csoportos éneklésekkel, citerán előadott Tiszamenti népdalokkal, valamint irodalmi összeállításokkal készültek.

A rendezvényen többek között megjelent a tiszavirág a természetben, az irodalomban, a képzőművészetben és az épített környezetben is.

A rendhagyó programot az iskola három tanára, Nagy Zsuzsanna, Szécsiné Tamasi Katalin, Péli Ildikó, valamint egy külsős pedagógus, Páncsics Edina fogta össze.

A Nemzeti Tehetségpont sikeres pályázata után kezdtük el megvalósítani ezt a rendkívüli projektet, ami a képzőművészetre, a zenére és a drámajátékokra fókuszál

– fejtette ki Szécsiné Tamasi Katalin segédszervező, az irodalmi szakkör vezetője.

– Érdeklődési körnek megfelelően válogattunk össze olyan gyerekeket, akik szeretnének a műszaki beállítottságú iskolánkban művészettel is foglalkozni. Olyan alkalmakat kerestünk, ahol meghatározott irodalmi alkotásokon keresztül a Tisza, a folyó, a híd motívumaival foglalkozhattunk. Megvizsgáltuk, hogy ezek a jelképek miként jelennek meg más-más írók és költők alkotásaiban. Mindezek mellett Péli Ildikó ötlete alapján a diákok kiállíthatták természetfotóikat is a rendezvényen, illetve citerán is megmutathatták tehetségüket, Nagy Zsuzsannának köszönhetően pedig Juhász Gyula egyik művét is színpadra vihették. Akadtak diákok, akik a régi hagyományokat követve citerán adtak elő népdalokat, hogy kortársaikkal ezt a nem éppen ismert hangszert is megszerettessék.