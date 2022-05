A tárlat három fő pillérre épült: a munkám által készített, számomra kedves emlékekből fakadó fotók, a tájképek és az elhagyatott helyek iránti szeretetem

– beszélt első tárlatának anyagáról Nagy Balázs.

– Amikor Kiss Mártonék felkértek a kiállításra, azt fogalmaztam meg magamnak, hogy a hobbim mellett szeretném megmutatni azt is, hogy milyen sokszínű és változatos egy fotóriporter élete, ezért lett ilyen igazán egyszerű, de annál sokatmondóbb címe a kiállításnak. A megnyitón olyan általam készített képeket lehet felfedezni, melyeket a munkám során alkottam, és számomra kedves emlékeket hordoznak magukban. Mindezek mellett azt az oldalamat is meg akartam mutatni, ami a hivatásomon kívül jellemző rám, mely nem más, mint az elhagyatott épületek, illetve a tájképek iránti érdeklődésem. Hiszen kifejezetten szeretek olyan tájképeket megörökíteni, melyek a hagyományostól eltérő módon, a saját szemszögemből vannak beállítva. Ilyen például a kiállításon is látható, a Bledi-tóról készült fotóm, valamint az abonyi naplemente, mellyel pályázatot is nyertem.

Balázs nagy kedvencei az elhagyatott épületek, számára ugyanis egy-egy helyiség látványa magában hordozza a múltból fakadó rejtelmeket is.

– Szeretek olyan helyekre eljutni, ahol kevés ember jár, ezért kedvelem az elhagyatott épületeket – mesélte hírportálunknak az alkotó.

– Sokszor egymagam, de előfordul, hogy más szakmabeliekkel látogatunk meg egy-egy lakatlan kastélyt vagy létesítményt. Ilyen például a kiállításon is megtekinthető, Budapest szívében található Adria Palota épülete, mely eredetileg a Magyar Királyi Tengerhajózási Rt. székháza volt. A főváros egyik legértékesebb ingatlana sok-sok külföldi és hazai produkció forgatási helyszíne volt az utóbbi időkben. Elvarázsolt az épületben található csigaszerű lépcsősor, melyről a fotóim is árulkodnak – folytatta.

– De jártam már az inotai hőerőműben is, mely 1951-ben kezdte meg a működését, azonban hosszú hanyatlása után 2001-ben végleg leállították. A létesítmény szintén számos nagy sikerű film, mint például a Szárnyas fejvadász 2049 több jelenetének forgatási helyszínéül szolgált. Ebben az épületben a műanyag tetőn beáramló fény fogott meg, mely pazar zöldes árnyalatot adott a helyiségnek. Szerintem ezek az épületek nemcsak gyönyörűek, hanem több évtizedes múlttal is rendelkeznek, ezért is olyan fontosak számomra – tette hozzá Nagy Balázs.