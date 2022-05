Régészeti ismeretterjesztő előadássorozatot indított a minap a Damjanich János Múzeum. Kovács Péter, az intézmény régésze lapunk érdeklődésére közölte, a programok az Átkelők a túlvilágra című kiállításukhoz kapcsolódnak.

– Az ország legjobb, gepida korszakkal foglalkozó kutatói jönnek el Szolnokra és mutatják be a legfrissebb eredményeiket. Kiss P. Attila a közelmúltban a gepida harcosok fegyverzetéről és harcászatáról tartott előadást. Hajdu Tamás és Szeniczey Tamás pedig a legfrissebb biológiai és antropológiai eredményekről számolnak majd be. Míg Wilhelm Ákos, a Magyar Történelmi Íjász Társaság tagja egy gepida íj rekonstrukcióját mutatja be – részletezte a szakértő.

Megtudtuk, Kulcsár Valéria, a Szegedi Tudományegyetem Régészeti Tanszékének egyetemi docense a kiállításhoz készült 252 oldalas albumról tart ismertetőt. Wilhelm Gábor, a Kecskeméti Katona József Múzeum régésze pedig a tiszaugi ásatásról osztja meg gondolatait a hallgatósággal.

A soron következő előadást csütörtök délután negyed ötkor rendezik a Szolnoki Galériában "Krisztus után, népvándorláskor előtt – Az Alföld szarmata kori népessége" címmel.