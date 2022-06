Mint azt legutóbbi színikritikánkban megírtuk, Lehár Ferenc A víg özvegy című nagyoperettje ötödik alkalommal köszönt be Szolnokra. A Szinetár Miklós által rendezett, a Szigligeti Színház jelenlegi repertoárjában szereplő darabot, annak magas színvonalú prózai és zenei részletei miatt (is) élvezetesre ítéltettük. Ám mit sem érne a remek színjátszás, ha jelentéktelen a zenei aláfestés. A Szolnoki Szimfonikus Zenekar minőségi játéka nagyban hozzájárul a közönség vastaps díjához.

A Szigligeti Színház és a Szolnoki Szimfonikus Zenekar között ősidőkre nyúlik vissza a közös munka és annak sikere. A mindenkori szolnoki teátrum (is) rendelkezik zenekari árokkal, s a süllyesztőben rendre helyet kapnak – a darabok zenei kívánalmai miatt – a szimfonikusok kiskamarai vagy nagyzenekari állományai.

A víg özvegy műfaja – bármennyire is vidám zenés darabnak jellemzik általában – ismerten nem egy könnyed operett, hanem „nehéz” vígopera. Amelyhez minimum dukál teljes hangszerarzenáljával egy nagyzenekar. Az elmúlt évadokat a szolnoki Szigligeti az Aba-Novák Agórában teljesíti, amely, valljuk be, nem minden nagyszínpadi darabnak tud megfelelő házigazdája lenni. Bár e tekintetben Székely Kriszta Sirálya az általános szabályt erősítő kivételekre remek példa, igaz, a Csehov-mű sikeréhez a rendezőnő színházi dogmákat felrúgó rendhagyó ötletei is jelentősen hozzájárultak.

Hasonlóan muszáj és tapasztalhatóan hasznos volt változtatni általános kötött színházi szabályokon.

A víg özvegy esetében is. Az Aba-Novák Agórában bravúros ötlettel adtak hangsúlyt a „nagyoperett” zenés társulatának úgy, hogy a nézőközönség számára is láthatóvá, kvázi a darab szerves részévé hozták előtérbe az előadásokhoz nélkülözhetetlen Szolnoki Szimfonikus Zenekart. A hangszeres társulat így nem zenekari árokban, mondhatni nem is méltatlanul a süllyesztőben, hanem a színpadon kapott helyet. A zenekar forgatható lamellás paraván mögé bújtatása Horesnyi Balázs díszlettervező, a teljes színpadkép megtervezése pedig a színigazgató, Barabás Botond kreativitását dicséri.

A Szolnoki Szimfonikus Zenekar kvalitását elismerve A víg özvegy 2022-es szolnoki változata kuriózum, az eredményes csúcstámadáshoz az alázatos „prózai” társulat mellett nem mellékes szereplők a Szigligeti Színház kórusának és tánckarának tagjai, valamint a Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus és a MÁV Férfikórus. A szimfonikusokat váltva Cser Ádám és Kanai Toshifumi vezényli. A japán karmester esetében ráadásul további érdekesség, hogy vezénylő karnagyi pályájáról akkor döntött határozottan, amikor hazájában, úgy tizenöt évesen, a televízióban meglátta és meghallotta a felkelő nap országában vendégeskedő Budapesti Operettszínház Szinetár Miklós által rendezett egyik zenés darabját: A víg özvegyet…

A szolnoki szimfonikusok, a nagyoperettbéli elfoglaltságaik mellett június 20-án Szolnokon, az Aba-Novák Agórában, 23-án Budapesten, a Zeneakadémián lépnek fel. A két időpont között pedig újra Ausztriában koncerteznek: június 21-én a kismartoni Esterházy-kastély Haydn-termében adnak hangversenyt.

Műsoron Bizet, Verdi és Mozart leghíresebb operáinak egy-egy áriája, Mendelssohn világhírű e-moll hegedűversenye és Beethoven Sors szimfóniája szerepel. Szólót énekel a koreai származású Byeongjoo Cho (bariton), hegedűn játszik Laura Rodriguez Moreno, spanyol hegedűművész. Ez alkalommal Jose Sanchez spanyol karmester vezényli majd a zenekart.