Török Csilla a Debreceni Tanítóképző Főiskolán szerzett tanítói végzettséget gyógypedagógiai szakkollégiummal. Dolgozott a Kádas György iskolában, s már akkor is nagy hangsúlyt fektetett a módszertani megújulásra. Jelenlegi munkahelyén segíti a tagintézmények munkáját, határozott, következetes pedagógus, aki oktató-nevelő munkájának egészét a gyerekek és az iskola érdekeinek figyelembevételével szervezi

– hangzott el a méltatásban.

Nekem ez egy olyan elismerés, amit a pedagógiai munkáért kaptam ugyan, de azt érzem, hogy az elmúlt évtizedek alatt a személyiségem is formálta azt a nevelést, értékátadást, amit közvetítek. S azt hiszem, ezt ismerte el a díjjal a képvisel-testület, amit nagyon köszönök

– mondja Csilla, akinek lakásában sok kézzel készült tárgy árulkodik arról, hogy szeret kézműveskedni párjával, Posztós Károllyal.

– Munkám során a Kádas György iskolában a szakiskolás tanulók képzésében veszek részt a kollégáimmal. Alapjában véve mindig is műszaki ember voltam, s arra törekedtem, hogy amit lehet, saját kezemmel készítsek el. A szobafestőimnek is olyan pluszt szeretnék adni, ami növeli kreativitásukat. Ez a gipszstukkó öntése és húzása. Ez ma már nem elterjedt, de a gipsznek van egy természetes jellege, ami kimunkál­tabb, mesterséget igénylő anyag, diákjaim figyelmét ezzel is a természetes anyagok használata felé irányítom – sorolja Károly, aki lakótelepi, 52 négyzetméteres lakásukba több dolgot készített párja nagy örömére.

Bár kicsi a lakás, de mindkettőnknek megvan a maga alkotói sarka

– veszi vissza a szót Csilla, aki az „énidőről” is szólt.