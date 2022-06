Idén 20 éves a Múzeumok Éjszakája elnevezésű országos rendezvénysorozat. Hazánk legnagyobb kulturális rendezvényét június 25-én rendezik meg – hívta fel a figyelmet az Alföld Szíve Térségi Turisztikai Egyesület. Közölték, az idei évben Szolnok lesz a közkedvelt esemény kiemelt helyszíne.

Ingyenesen vehető majd igénybe ezen a napon a megyeszékhelyen a városnéző kisvonat, amellyel bejárhatók a részt vevő intézmények és programjaik, amelyek közül néhány az év során nem, vagy csak korlátozottan elérhető. Így például a 2016-ban Az Év Turisztikai Attrakciója címet elnyerő RepTár repülőit ezúttal belülről is meg lehet tekinteni egy zseblámpás túrán, mégpedig igazi pilótákkal.

A városban épületbejárásokkal, tárlatvezetésekkel, előadásokkal, koncertekkel, filmvetítésekkel, vetélkedőkkel, bemutatókkal, kézműves foglalkozásokkal, bábelőadással, nyereményjátékkal is várják az érdeklődőket. A templomokban és könyvtárakban egyedülálló tárlatvezetésekkel fogadják a látogatókat, de nyitva lesznek katonai és vasúti létesítmények is, valamint olyan kuriózumok is színesítik a kínálatot, mint az éjszakai vásár vagy a veterán járműkiállítás – tájékoztat az egyesület.